Lula da Silva: "Creo que Venezuela tiene un régimen autoritario y muy desagradable"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a referirse este viernes a la crítica situación que atraviesa Venezuela tras el fraude electoral con el que el chavismo se propone arrebatarle la victoria a la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

“Creo que Venezuela tiene un régimen muy desagradable. No creo que sea una dictadura, es diferente a una dictadura”, afirmó el mandatario del gigante sudamericano a Radio Gaúcha; al tiempo que agregó: “Es un gobierno con un sesgo autoritario, pero no es una dictadura como conocemos tantas dictaduras en este mundo”.

Luego indicó: “Lo que creo es que Venezuela es un país muy interesante para Brasil, es un país que tiene kilómetros de frontera con Brasil, es un país en el que Brasil ha logrado un superávit comercial de casi 5.000 millones, es un país que podría ser un gran socio para Brasil en la construcción de una fuerza política”.

Lula hizo estas declaraciones luego de que este jueves hablara de la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio y sugiriera dos posibles salidas a la crisis: la formación de un Gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones.

Ayer, se refirió a las elecciones venezolanas en una entrevista con la Radio T y dijo que “hasta ahora” no se sabe quién ganó los comicios porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.

Nicolás Maduro

El gobernante brasileño afirmó que Nicolás Maduro, quien fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), “sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo”. No obstante, dijo que está trabajando con México y Colombia para encontrar soluciones, y sugirió dos ideas, la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición, o la convocatoria de unas nuevas elecciones.

“Hay varias salidas. Una es un gobierno de coalición, un gobierno de coalición con la oposición. Hay mucha gente que está en mi gobierno que no votó por mí y otros sí. Todo el mundo va a participar de un gobierno (de coalición)”, explicó; al tiempo que acotó: “Ahora hay un desacuerdo (...) entre aquellos que quieren que diga que la oposición fue victoriosa, yo no puedo decir que fue victoriosa porque no tengo datos y mucho menos puedo decir que Maduro fue victorioso porque no tengo datos”.

“Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero”, siguió Lula.

El líder brasileño aseguró que su relación con Maduro, que en el pasado era muy buena, se ha “deteriorado”, como consecuencia de que “la situación política está deteriorada en Venezuela”.

El proclamado triunfo de Maduro para un tercer mandato consecutivo ha sido rechazado y calificado de “fraude” por la oposición mayoritaria y cuestionado por varios Gobiernos extranjeros y grupos de veeduría internacional. Desde entonces, los Gobiernos de Brasil, Colombia y México están manteniendo contactos para contribuir a encontrar una solución a la crisis.

María Corina Machado rechazó las propuestas de Lula

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, fue enfática al rechazar las propuestas del presidente de Brasil sobre la repetición de elecciones o la formación de un gobierno de coalición.

Machado explicó que no es posible comparar la situación de su país con la de otras naciones en las que, según sus declaraciones, los funcionarios del gobierno no están involucrados en actividades criminales.

La líder de Vente Venezuela subrayó que en su nación la problemática es diferente y más complicada: “Este no es el caso de Venezuela”, dijo Machado, dejando claro que en su país existe una situación muy particular debido a la implicación de miembros del régimen en asuntos criminales.

González Urrutia y Corina Machado

Su rechazo se basó en la percepción de que las propuestas de Lula no se ajustan a la realidad venezolana.

“Hay que tener cuidado con los ejemplos a los que se hace referencia sobre gobiernos de coalición”, mencionó, haciendo una clara referencia a las diferencias fundamentales entre las situaciones de otros países y la de Venezuela.