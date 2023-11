Papa Francisco: "No estoy bien de salud"

El Papa Francisco admitió en la primera audiencia de este lunes 6 de noviembre por la mañana que no podía leer el discurso preparado debido a su estado de salud. Lo dijo justamente la reunión que tenía pautada con los rabinos europeos.

"Buenos días, les doy la bienvenida -les dijo Jorge Bergoglio- gracias por esta visita que me gusta mucho pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino entregárselo a ustedes para que se lo lleven".

De esta manera se manifestó el papa Francisco, con voz cansada, al inicio de la audiencia con los rabinos europeos.

El Pontífice tiene programadas varias audiencias por la mañana y por la tarde, en el Aula Pablo VI, se encontrará también con 7.000 niños procedentes de 84 países.

El Vaticano aún no ha proporcionado detalles, pero probablemente podría ser una enfermedad temporal debido al cambio de estación ya que Italia está cambiando el clima y se acerca al invierno.

Fuente: Ámbito