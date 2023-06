Sus padres quisieron hacerle una fiesta de 15 años, pero ella eligió fundar su propia verdulería

Las fiestas para celebrar los 15 años son una tradición en varios lugares alrededor del mundo. Muchas adolescentes eligen vivir ese momento irrepetible festejando con sus amigos y familiares. A pesar de ser pequeñas o a todo lujo, tener un vestido largo, comida rica y buena música es el recuerdo por el que optan muchas familias para agasajar a la quiceañeras.

Más allá de las posibilidades económicas de cada familia y, a pesar de ser una celebración arraigada en muchas culturas, algunas jóvenes deciden otro tipo de obsequios como, por ejemplo, un gran viaje. Pero ese no fue el caso de Natalia.

La joven vive en Guatemala y decidió renunciar a la tradicional fiesta de quince años y optar por emprender su propio negocio. Su padre, Gerardo Duarte Jim, se mostró orgulloso de la decisión de su hija. “Mi hija prefirió su negocio propio, que fiesta de quince años, la felicito”, escribió en su cuenta de Facebook.

Natalia, residente de Quesada, Jutiapa, en Guatemala, sorprendió a muchos usuarios con su elección. La joven decidió priorizar sus ingresos y le pidió a su padre que la ayudara a abrir el comercio. El posteo obtuvo más de 13 mil likes y, si bien fue aplaudido por muchos usuarios en las redes sociales, otros lo criticaron duramente.

“Con quince años tiene edad de estudiar y estar con los amigos. Es menor de edad, no sé como están las leyes en tu país en el mío hasta la mayoría de edad, los 18, no se puede montar un negocio ni trabajar legalmente”, “Bendiciones y éxitos”, “Esa muchacha me llena de orgullo, Qué joven tan inteligente”, “¡Una emprendedora que tiene los pies en la tierra!”, “La felicito, pensó bien en su futuro”, “No inventen, ¿Quién se alegra porque una niña trabaje? Mándenla a estudiar, hacer deportes, arte, idiomas, baile... que pida un viaje o algo así para sus quince, va a tener toda su adultez para trabajar”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

INTENTABA VENDER A SU BEBÉ POR FACEBOOK POR 100 MIL DÓLARES Y FUE DETENIDA

Una mujer de 24 años intentó vender a su bebé en Facebook , pedía 100 mil dólares y así fue detenida por policías de Ecuador .

En redes sociales se dio a conocer la historia de una joven madre que estaba vendiendo a su bebé por Facebook, el caso causó indignación y afortunadamente se logró su captura.

Todo comenzó cuando la detenida publicó fotos de su bebé y asegurando que lo vendía por 100 mil dólares, dinero que aseguraba la madre, sería ocupado para “solventar gastos”.

Autoridades de Ecuador informaron que la mujer fue detenida tras varias investigaciones.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer ya tenía conversaciones con una estadunidense para concretar la venta de la bebé.

Sin embargo, la mujer estadunidense era una agente infiltrada de la Oficina Federal de Investigación (FBI) quien contactó a la mala madre para detenerla.

Ahora la bebé permanece bajo cuidado de autoridades de Ecuador, sus exámenes médicos señalan que se encuentra en buenas condiciones.

Por su parte, la madre está detenida y acusada por el delito de trata de personas, acusación por la que podría recibir hasta 19 años de cárcel.

Fuente: Infobae.