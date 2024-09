Tragedia en Ibiza: un DJ Argentino murió tras caer de un tercer piso

Este lunes por la mañana, el DJ argentino Federico Garmendia, de 38 años, perdió la vida tras caer desde el tercer piso de un edificio en la isla española de Ibiza.

Federico, oriundo de Paraná, Entre Ríos, había estado residenciado en Europa durante varios años, estableciéndose en la zona de Ses Figueretes. Según informaron medios locales, la Policía recibió un llamado de emergencia alrededor de las 8:30, lo que llevó a los agentes a la intersección de la calle Navarra y el País Vasco, donde encontraron al DJ tendido en el suelo.

A pesar de la pronta llegada del personal médico, que realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 15 minutos, no lograron reanimarlo. La situación ha dejado a la familia y amigos devastados, mientras las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se pudo confirmar si la caída fue accidental o si hubo otras circunstancias involucradas. La Policía Nacional Española, junto con agentes de Ibiza, comenzaron una investigación exhaustiva en la escena, recopilando pruebas y testimonios para determinar las causas del deceso.

La familia de Federico inició los trámites necesarios para repatriar sus restos a Argentina. Sin embargo, enfrentan dificultades económicas y solicitaron ayuda a través de la cuenta de su hermana, María Garmendia, para reunir los 4,500 euros requeridos para el traslado.

En un emotivo mensaje, su padre, Alberto Joaquín Garmendia Salas, expresó su profundo dolor: “Lloro y lloro y no voy a parar de llorar. Se me fue un pedazo de mi vida, no lo puedo creer. Duele, y allá lejos va a ir tu hermana a buscarte para que te quedes en casa. Ay, Federico, qué dolor, ¿por qué tanto dolor?”.

Por su parte, Joaquín Garmendia, hermano de la víctima, compartió la hipótesis familiar de que se trató de un accidente. “Parece que se descompensó y estaba al lado de la ventana de su habitación”, explicó. Aunque hubo rumores de suicidio, el hermano señaló que la persiana estaba mal cerrada y que la forma en que estaba abollada sugiere un golpe accidental. Además, descartó la posibilidad de un crimen, ya que no se encontraron señales de robo en la habitación.

La familia espera con ansias más información sobre la investigación y se aferra a la esperanza de que se aclare lo sucedido. “Lo raro es por qué se pudo haber caído y qué le pasó para que se descompense”, concluyó Joaquín, recordando que Federico era una persona activa y saludable.