Adep y Cedems aceptaron el aumento salarial del 10% que se pagará en abril

En el marco de la conciliación obligatoria, dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Jujuy, Adep y Cedems aceptaron el 10% de aumento salarial que se liquidará en el mes de abril.

Ambos gremios decidieron aceptar el ofrecimiento salarial del Gobierno de Jujuy que cierra la paritaria docente. Adep lo hizo luego de realizar un congreso provincial, en tanto que desde Cedems, gremio que se encuentra bajo proceso electoral, argumentaron que no tuvieron tiempo para realizar una asamblea que discuta la oferta salarial del gobierno, por lo que la interventora de ese sindicato, Amelia de Dios, aceptó el aumento del 10%.

El ministro de Trabajo de la Provincia, Gaspar Santillán, indicó que el diálogo continuará abierto para analizar junto con los gremios docentes la evolución de la inflación.

“Ayer cerramos con el Cedems y este martes con Adep, en reuniones enmarcadas en la conciliación obligatoria que habíamos dictado hace algunas semanas. Los gremios aceptaron el 10% con la liquidación de marzo y tenemos el compromiso de comunicación constante. Por pedido de nuestro gobernador Gerardo Morales el diálogo y las reuniones seguirán abiertas”, explicó Santillán a Canal 7 de Jujuy.

Cabe recordar que los docentes cobraron un 10% de aumento con el salario de febrero, liquidado en marzo. Percibirán otro 10% con el sueldo de marzo, a liquidarse en abril. Además, se sumará un 6% de aumento al básico y un 5% de incremento al presentismo, por lo que desde el Gobierno calculan que a fines de abril el aumento habrá superado el 25%.

Por su parte, los gremios docentes solicitan un 50% de aumento hasta junio.

Paritaria docente nacional: suben el salario mínimo a $130.000

El presidente Alberto Fernández anunció el viernes 22 de febrero el acuerdo con los gremios docentes para aumentar el salario de las y los maestros un 33,5% a julio y elevar el salario mínimo inicial a 130 mil pesos a partir de marzo. Fue en un acto junto a los gremios y a los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Economía, Sergio Massa, y la ministra de Trabajo, Raquel Olmos.

En este marco aseguró que “hoy estamos dando un paso importante. Y estoy acá porque quiero que toda la Argentina se enteré que debe cuidar y proteger a sus docentes, porque ellos forman a nuestros hijos, a los argentinos del futuro”. “Cuando ellos gobiernan, la gente pide un puesto de trabajo. Y cuando nosotros gobernamos, nos piden que no paguen ganancias los asalariados”, remarcó, y concluyó: “Nosotros en campaña no prometimos que iban a dejar de pagar ganancias, pero pudimos hacerlo. No lo prometimos, lo hicimos”.

Cuánto será el aumento de la paritaria docente nacional en 2023

El acuerdo establece que el aumento será de un 17,5% en marzo y de un 8% ciento en mayo y otro 8% en julio.