Desde Agua Potable aseguran que construcciones de asentamientos dañaron acueductos en Huaico

Desde Agua Potable indicaron que nuevamente, construcciones no autorizadas de asentamientos en Huaico, dañaron dos importantes acueductos que se encuentran paralelos a la Ruta 9.

Personal de Agua Potable analizó la situación en el lugar, pero la fuga de agua es imposible de reparar de manera inmediata, debido a que las viviendas se encuentran construidas justo sobre la estructura del acueducto.

Se trata de dos conductos que proveen de agua al casco céntrico, y para reparar las fisuras, debe ingresar maquinaria de la empresa, situación que se ve imposibilitada por las construcciones que se encuentran en el lugar.

Ante el problema, se dará intervención a los organismos pertinentes, Defensa Civil y Ordenamiento Territorial, para resolver cuestiones legales y así el personal pueda ingresar y reparar lo más pronto posible ambas roturas y evitar mayores inconvenientes en el servicio.

Cabe destacar que no es la primera vez que un asentamiento daña la red de Agua Potable, y aunque oportunamente se informó a los vecinos que existen acueductos en los terrenos y no debían extender las construcciones, se ampliaron viviendas e incluso se realizan conexiones clandestinas desde las válvulas de aire, lo que ocasiona permanentes roturas al no estar planificadas por profesionales.

Otro problema para el ingreso de maquinaria es que se instalaron postes de un canal de cable que también se encuentran sobre las estructuras de la red de agua.