Tras las tormentas, hay algunas rutas cortadas e intransitables en Jujuy

Tras el temporal que azotó a gran parte del territorio provincial el martes y miércoles, hay algunas rutas cortadas e intransitables, por lo que se solicita evitar llegar a esos puntos.
La Secretaría de Seguridad Vial brindó un reporte detallado de las rutas que presentan problemas de transitabilidad:
RP 19 CAMINO A NORMENTA, DEPARTAMENTO LEDESMA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: INTRANSITABLE
MOTIVO: CRECIENTE DEL RIO COLORADO
SE INFORMA A LOS SRES CONDUCTORES NO TRANSITAR POR EL TRAMO MENCIONADO, A RAIZ DE LA CRECIDA DEL CAUDAL DEL RIO COLORADO POR LAS LLUVIAS REGISTRADAS.
RP 25 KM 20 CAMINO A EL OLVIDO, DPTO SANTA BARBARA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL
MOTIVO: CRECIDA DE CAUDAL DE AGUA DEL ARROYO LA CALERA
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE POR MOTIVOS DE LAS RAZONES ANTES DESCRIPTAS EL TRANSITO VEHICULAR SE ENCUENTRA INTERRUMPIDO PARA TODO TIPO DE VEHICULO, POR LO QUE PERSONAL DE LA DPV REALIZA TRABAJOS PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD, POR LO QUE SE RECOMIENDA EVITAR TRANSITAR POR EL SECTOR MENCIONADO
RP 83 TRAMO VALLE COLORADO A SANTA ANA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL
MOTIVO: DESMORONAMIENTO DE CERROS
SE INFORMA A LOS SRES., CONDUCTORES QUE POR LAS RAZONES ANTES DESCRIPTAS, EL TRANSITO EN DICHO TRAMO SE ENCUENTRA INTERRUMPIDO PARA TODO TIPO DE VEHICULO, POR LO QUE SE RECOMIENDA EVITAR CIRCULAR POR DICHO SECTOR Y TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS.
RP 7 TRAMO ENTRE MISA RUMI Y CASA COLORADA - DPTO SANTA CATALINA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: INTRANSITABLE
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES EVITAR CIRCULAR POR DICHO SECTOR, A RAIZ DE LA CRECIDA DEL RIO EL ANGOSTO LO CUAL PROVOCO TERRENOS BLANDOS EN LOS TRAMOS MENCIONADOS