A qué hora cierran los comercios y supermercados durante las fiestas de fin de año en Jujuy

El Centro de Empleados de Comercio dio a conocer los horarios de atención de los supermercados y comercios para las fechas clave de las fiestas de fin de año en Jujuy .

Por lo que precisaron que los días domingo 24 y 31 de diciembre los súper permanecerán con sus puertas abiertas hasta las 14 horas.

Mientras que para las jornadas previas, es decir 23 y 30 de diciembre, que coinciden con el día sábado, “cada comercio podrá extender el horario de cierre de sus locales hasta las 23 horas”, detallaron.

En cuanto a los feriados del 25 de diciembre y 1° de enero, ratificaron que los trabajadores de supermercados tienen descanso y los negocios no atenderán al público.

Sin embargo, para los comercios de la Provincia, como no se ha firmado ningún convenio, el empleado no está obligado a prestar tareas durante el día domingo.

SOLICITAN UN BONO DE 70 MIL PARA LOS EMPLEADOS DE COMERCIO EN JUJUY

El Centro de Empleados de Comercio de Jujuy indicó que solicitarán el pago de un bono de 70 mil pesos para los trabajadores del sector . Asimismo, buscarán avanzar en las negociaciones paritarias para la recuperación salarial del sector.

“Hemos pedido a la Cámara de Comercio y a la Unión de Empresarios el pago de un bono no remunerativo, como lo están haciendo todas las empresas supermercadistas y algunas de las de electrodomésticos. Se trata de un bono de 70 mil pesos no remunerativo, hasta el día de la fecha no tenemos una respuesta de ello”, indicó Carlos Mamaní, titular del sindicato, en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

En cuanto a la recomposición salarial, planteó: “en estos últimos días la suba del precio de los alimentos impactó terriblemente a la economía de los trabajadores, de hecho nuestra Federación ya se está reuniendo con la Cámara de Comercio”.

“Tenemos que fijar un incremento salarial para lo que resta de enero, febrero y marzo, que es donde termina nuestra paritaria anual”, detalló Mamaní, y agregó que desde la conducción nacional del gremio “van a estar fijando algún porcentaje de incremento salarial que nos permita cuanto menos recuperar parte del poder adquisitivo que se han perdido en estos días”.