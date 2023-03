A mediados de abril se retomarán las negociaciones paritarias con los estatales jujeños

Luego de liquidar un aumento del 10% en marzo y con el compromiso de pagar otro 10% de aumento en abril, el Gobierno de Jujuy espera poder continuar con las conversaciones con los gremios a mediados del cuarto mes del año.

Así lo afirmó el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García. “Habíamos quedado así, que a mediados de abril nos vamos a seguir juntando. La Provincia nunca se ha negado a conversar y discutir con los gremios sobre los salarios. Siempre estamos dispuestos al diálogo”.

Asimismo, el funcionario provincial apuntó al Gobierno Nacional por su poca capacidad para combatir con efectividad a la inflación. “Este año va ser muy difícil, no solo porque habrá cuatro elecciones sino también porque desde Nación no pueden domar a la inflación y vemos que eso produce un gran daño a la economía de los trabajadores de todo el país y obviamente los empleados estatales jujeños no escapan a ese problema”.

Es por ello que el ministro de Gobierno y Justicia adelantó que en unas semanas se retoma el diálogo. “Con el ministro Sadir estuvimos conversando y vamos a sentarnos en abril para ir definiendo los meses siguientes. Años anteriores en febrero se acordaba el aumento para el primer semestre, ahora nos reunimos en abril para ver y adecuarnos a la necesidad de todos los empleados estatales de Jujuy”, cerró Álvarez García.

Días atrás, el pasado 1 de marzo, referentes de los gremios estatales habían brindado una conferencia de prensa para dar a conocer su postura respecto a la paritaria con el Gobierno de Jujuy.

En esa ocasión los dirigentes gremiales coincidieron en que el Gobierno debía mejorar la propuesta salarial en el inicio del año.