Abren las inscripciones a aspirantes para Agente Penitenciario en Jujuy: qué requisitos hay que cumplir

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad por intermedio de la Oficina de incorporaciones y en coordinación con el Servicio Penitenciario de la Provincia de Jujuy, convocan a inscripción a aspirantes para Agente Penitenciario.

Habrá 200 cupos, y los interesados tendrán tiempo de inscribirse hasta el 15 de marzo cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano argentino, nativo o por opción.

b) Poseer el Documento Nacional de Identidad actualizado.

c) Tener entre los 20 a 30 años de edad al 31 de diciembre del año 2024

d) Poseer estudios secundarios completos (Título) o constancia de Título en Trámite, expedido por establecimientos educativos oficiales o reconocidos por órgano Estatal competente.

e) Índice antropométricos: cumplir con las siguientes estaturas varones: 1,65 - Mujeres: 1,60 -ambos con I.M.C Normal

f) Tatuajes: No se considerarán admitidos/as aquellos postulantes/as que posean tatuajes que sean

visibles.. En zonas no visibles se permiten hasta tres (3) tatuajes cuyas dimensiones no superen el tamaño de 5 cm de amplitud por 5 cm de longitud, y que no atenten contra los valores éticos y morales y las buenas costumbres

g) Visión: El rango de agudeza visual mínima de 8/10 de visión en cada ojo sin corrección óptica

h) No registrar ningún tipo de antecedentes ni causas penales y/o contravencionales.

j) No haber sido condenado por la Justicia Provincial ni Nacional.

k) No haber sido sancionado por la Justicia Electoral.

l) Aprobar los exámenes físicos, intelectuales, psicotécnico, médico y adaptación

m) Presentar en término toda la documentación que le sea requerida al efecto.

Cabe recalcar que los aspirantes serán evaluados en Historia, Geografía y Cívica. La inscripción se realizara mediante un formulario en línea, ingresando al siguiente link: Acceder. Además, emitieron un enlace para acceder a los requisitos de inscripción de demás información de la convocatoria: Acceder

Material de estudio para descargar: