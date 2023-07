Adep analiza la última propuesta del Gobierno y define este domingo si la acepta o continúa con el paro

La Asociación de Educadores Provinciales (Adep), gremio que nuclea a docentes de nivel inicial y primario, define este domingo si acepta la última propuesta del Gobierno o si la rechaza y continúa con el paro por tiempo indeterminado.

Para ello, el sindicato se encuentra reunido hoy en congreso provincial. Adep citó a los congresales desde las 9:30 en el Salón del Maestro, ubicado en avenida 19 de Abril 875 de la capital jujeña.

Como ocurre en este tipo de encuentros, los congresales junto a la comisión directiva del gremio analizan la propuesta salarial del Gobierno, debaten la situación y determinan las medidas a tomar.

Nuestro medio pudo relevar que en las nueve asambleas zonales que se desarrollaron simultáneamente el sábado por la tarde, las bases rechazaron la propuesta salarial ofrecida por los funcionarios del gobierno.

Jujuy: el Gobierno ofreció mejorar conceptos a los docentes de nivel inicial, primario y especial

Este viernes, volvieron a reunirse miembros de Adep y el Gobierno provincial para destrabar el paro docente en Jujuy.

Silvia Vélez, la secretaria general del sindicato, luego de la misma informó a los docentes cuáles eran las mejoras ofrecidas para nivel primario y especial.

“El gobierno respondió a la imposibilidad de la solicitud de un básico de 200 mil pesos en esta reunión, de modo que el pedido se volverá a presentar en la próxima reunión paritaria del 13 de julio. Sin embargo, teniendo en cuenta la postergación de muchos años de un histórico reclamo de todos los niveles sobre el valor del cargo docente", donde el Gobierno se comprometió a:

Llevar el cargo de de maestro especial equivalente hoy a 12 horas cátedra a 15 horas.

Llevar el cargo de maestro de nivel inicial y primario equivalente hoy de 15 horas cátedra a 18 horas.

Tras conocer la propuesta del gobierno, Adep convocó a los docentes afiliados a participar de las Asambleas Zonales que se realizarán en las respectivas delegaciones de Tilcara, Abra Pampa, La Quiaca, Libertador, San Pedro, Perico, Palpalá y San Salvador este sábado desde las 14 hs.

Establecerán el orden del día, el informe de la situación actual y las resoluciones a tomar.

Este domingo, llevarán a cabo un Congreso Provincial desde las 9:30 hs en el Salón del Maestro ubicado en Avenisa 19 de abril N°875.

Permanencia de Adep en el ministerio de Educación

Descontarán de manera "fragmentada" los días de paro a los docentes de Jujuy

En una nueva reunión entre Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y miembros del Gobierno Provincial para destrabar el conflicto que lleva más de tres semanas en Jujuy , indicaron que se les descontará los días de paro a aquellos docentes que no volvieron a las aulas.

Silvia Vélez, la secretaria general del sindicato, mencionó, “el Gobierno ratificó el comunicado del 22 de junio que a los docentes que regresen a las aulas no se les descontaban los días de paro niel presentismo y se les abonará el salario de junio con la nueva propuesta salarial”, y agregó, “también se comprometió a a analizar el descuento fragmentado a quienes no levantaron la medida de fuerza, de manera que no impacte o impacte lo menos posible en el salario docente”.