Adhesión al RIGI en Jujuy: los argumentos de defensores y opositores

La última edición de Detrás de las Noticias contó con la visita de los presidentes de bloque del PJ y de la UCR en la Legislatura, Rubén Rivarola y Santiago Jubert, junto con los diputados Juan Jenefes y Guido Luna, luego de que se aprobara en Jujuy la adhesión al Régimen Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

Al inicio de la entrevista, el diputado Jubert indicó que “teníamos la necesidad de adherir a esta ley porque hay cuatro empresas interesadas en hacer inversiones en Jujuy, una nacional que ya nos conoce y otras internacionales de proyectos mineros y de agroforestación”.

“Necesitábamos darle herramientas a nuestro Gobierno”, continuó, asegurando que “lo vemos de una manera estratégica”.

Por su parte, Rubén Rivarola remarcó: “no le veo nada bueno a la ley para la provincia de Jujuy, ni para las inversiones que se pueden hacer. Me parece increíble que se proyecten inversiones de más de 200 millones de dólares en la provincia”.

“Entiendo lo del gobierno provincial, que no puede enfrentarse a los caprichos de Milei, porque se tienen que pagar los sueldos todos los meses y con la coparticipación no alcanza; lo digo a modo personal”, explicó.

El diputado oficialista Guido Luna consideró que “los beneficios que puede traer esta ley son mayores que los perjuicios, por eso la aprobamos”. “Hay aspectos en los que coincidimos y otros que se podrían haber hecho de forma distinta, pero no había esa posibilidad. O la aprobábamos o la rechazábamos”, resaltó.

El diputado Juan Jenefes señaló que “nuestra responsabilidad como oposición es plantear aquellos temas en los que no estamos de acuerdo”.

“Entendemos que se está poniendo en riesgo la autonomía de la provincia de Jujuy”, afirmó y recordó que con la reforma de la Constitución de la Provincia “se estableció que los recursos naturales son de la provincia, y con esta ley se está borrando de un plumazo todo lo que se discutió”.

Además, resaltó que “se borra de un plumazo” el decreto que obliga a las mineras a contratar 70% de mano de obra local y 30% nacional. Jubert cuestionó esta posición al explicar que el RIGI establece un máximo de 20% de proveedores locales, pero no limita la mano de obra.

“Si perdemos esta oportunidad, perdemos la posibilidad de dar trabajo a los jujeños”, subrayó Jubert.

Rivarola también cuestionó la supuesta competitividad que promovería la ley y enumeró los beneficios que tendrían estas empresas: “no van a pagar nunca IVA, pagarían solo 26% de ganancias mientras nosotros pagamos 35%, no pagan 'estadísticas locales', 'impuestos al país', no se garantiza el empleo jujeño, no se garantiza el abastecimiento local”.

“No veo nada importante para Jujuy ni para las empresas jujeñas, menos para las que ya están radicadas”, remarcó. “Es una ley hecha para grandes empresas internacionales, no es para Jujuy”, afirmó.

El diputado Jenefes recordó que “hoy tenemos que pensar que ya es ley y ahora debemos buscar los mecanismos para acompañar al oficialismo y garantizar el porcentaje de mano de obra local”.

“Se puede acordar con las mineras o los grandes proyectos que lleguen”, indicó, y consideró que “podemos sentarnos a negociar”.

Por último, Luna reiteró: “en líneas generales, estoy convencido de que lo mejor que podríamos haber hecho es aprobar esta ley, porque el 20% es el mínimo, y eso no significa que vaya a ser el único porcentaje que se aplique”.

Además, recordó que la provincia tiene vigente una Ley de promoción del empleo que ofrece beneficios a las empresas locales. “El RIGI traerá beneficios para las empresas jujeñas y veremos las inversiones en poco tiempo”, aseguró.