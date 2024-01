Agresión en el fútbol de Jujuy: 5 hechos de violencia de los últimos meses

Este jueves Altos Hornos Zapla logró la clasificación a las semifinales del Torneo Federal Regional Amateur. Sin embargo, lo que tendría que haber terminado de modo festivo se vio empañado por la agresión de un arquero a un jugador.

Se trató del arquero de Atlético San Pedro, Nahuel Fanola, quién tras perder 2 a 1 comenzó a perpetrar agresiones dentro del campo de juego.

Fanola atacó primero a un asistente del campo de juego y luego ataca a un joven de las inferiores de Altos Hornos Zapla. Luego aparece en escena el futbolista Agustín Duran, del club local, que intenta calmar los ánimos e incluso sacar de esa situación al alcanzapelotas cuando, de forma artera y a traición, recibe un golpe de puño por parte de Fanola que lo noquea.

Este hecho derivó en la actuación de la Policía, la aprehensión del agresor y la asistencia médica de quien resultó herido tras este hecho violento. Esta situación pone en relieve hechos similares que ocurrieron en los últimos meses donde la violencia y las agresiones tuvieron lugar en el futbol de Jujuy.

Futbolista agredido por Fanola (Grito Deportivo)

Cinco hechos de violencia en el fútbol de Jujuy en los últimos meses

Julio 2023:

Atacaron verbal y físicamente a un árbitro en Calilegua: le pegaron una piña en el pecho

Andrés Villegas, miembro de la Asociación de Árbitros de Jujuy, detalló los hechos ocurridos en julio de 2023 cuando un arbitro recibió una piña en el pecho.

"La agresión fue tanto verbal como física. Es alarmante cómo algunos actúan con normalidad cuando el árbitro cobra un fallo que no les gusta, respondiendo con golpes de puño", destacó Villegas. El joven árbitro recibió un golpe en el lado izquierdo y, de no ser por la intervención de otras personas presentes, la situación pudo haber sido aún más grave.

"El partido en cuestión era un campeonato de la Liga de Veteranos super 45 en Calilegua. Quiero llamar a la reflexión a todos los involucrados", expresó Villegas. El árbitro agredido, Matías Vaca, es un joven colegiado, y la Asociación de Árbitros expresó preocupación ante las quejas frecuentes de algunos equipos sobre el desempeño de los árbitros más jóvenes.

Octubre 2023:

Jujuy: un jugador le pegó una piña y una patada al árbitro porque lo amonestó

El partido entre San Francisco y Fundación Zapatón en el estadio Libero Bravo segundo fin de semana de octubre de 2023 se vio empañado por un incidente de violencia. En el minuto 27 de la segunda mitad, el árbitro Edgar Segovia amonestó por segunda vez en el encuentro a Guillermo Espinosa, jugador de San Francisco.

Para el momento de la segunda amonestación, Fundación Zapatón tenía la ventaja de 1-0 gracias al gol de Matías Maras. Tras la sanción del árbitro a Espinosa, el jugador lo agredió dándole un golpe de puño y una pata.

En una entrevista con Edgar Segovia, quien fue víctima de la agresión, se pudieron conocer más detalles de la agresión que sufrió el árbitro y las medidas que esperan. Segovia relató: "En la tarde estaba dirigiendo el partido y a los 28 minutos del primer tiempo le coloco una segunda amonestación al jugador número 10 de San Francisco. El jugador se va y vuelve corriendo y me aplica un golpe de puño y una patada, A lo cual reacciono y trato de cubrirme con la mano porque si no me partía. Bueno, decido suspenderlo y gracias al rápido accionar de la policía no llegó a mayores"

Octubre 2023:

Un hincha de Gimnasia de Jujuy entró a pegarle al árbitro

El referí Lucas Comesaña estuvo a punto de ser agredido por un hincha de Gimnasia de Jujuy, al término del partido que el equipo local perdió 1 a 0 ante Riestra en el estadio 23 de Agosto, por la Primera Nacional. La violencia no llegó a consumarse porque la Policía logró detener al fanático, mientras el juez corría hacia un costado. Luego, los agentes tuvieron que proteger al árbitro para que pudiera llegar a los vestuarios, ya que en la platea había muchos fanáticos muy alterados por la derrota que los dejó sin Reducido.

Un hincha de Gimnasia de Jujuy entró a pegarle al árbitro

Diciembre 2023

Agredieron a un arbitro en pleno partido de la liga Amateur

El incidente tuvo lugar en diciembre de 2023 en el asentamiento 13 de Julio, ubicado en el barrio Malvinas Argentinas de San Salvador de Jujuy.

Durante el desarrollo del encuentro deportivo, el árbitro tomó la decisión de sancionar una falta, desencadenando una violenta reacción por parte de uno de los jugadores. Este individuo, visiblemente enfurecido, propinó un golpe de puño al árbitro en el rostro, provocando la pérdida de estabilidad del agredido.

Afortunadamente, testigos presentes en el lugar intervinieron para evitar que la agresión continuara. La rápida acción de estas personas evitó consecuencias más graves para el árbitro.

Tras el violento episodio, el árbitro suspendió el evento deportivo y se dirigió a la Seccional 32º para formalizar la denuncia correspondiente. Las autoridades competentes tomarán cartas en el asunto para esclarecer el incidente y aplicar las medidas necesarias.

Un partido que terminó con pedradas y una persona en el hospital

En la tranquila localidad de Lozano, lo que prometía ser un domingo de fútbol terminó sumido en el caos cuando un partido se convirtió en una batalla campal a pedradas entre los propios jugadores.

Según fuentes policiales, el incidente tuvo lugar alrededor de las 16:30 horas del 10 de diciembre, cuando una disputa entre jugadores se intensificó, llevando a uno de los presentes a intervenir para separar a los contendientes. Desafortunadamente, el arbitro resultó herido por una piedra lanzada por otro jugador.

La víctima, un residente de 25 años del barrio Mariano Moreno de la capital, sufrió una herida en el labio durante la pelea. Fue llevado al hospital Pablo Soria donde la decisión del personal médico de guardia fue dejarlo en observación para evaluar la gravedad de sus lesiones.