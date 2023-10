Aguardan la reactivación de las obras en Ruta Nacional 34: el reclamo de los vecinos de Pampa Blanca

La ampliación de la Ruta Nacional 34 que prometía optimizar las condiciones de circulación, la seguridad en la zona y los tiempos de viaje, y el crecimiento comercial para las localidades lindantes de Jujuy y Salta, sigue en espera. Tal es así que los vecinos de la localidad de Pampa Blanca manifestaron su preocupación por los accidentes de tránsito frecuentes y cómo perjudica la falta de ingreso de turistas.

“Vimos que se está anunciando la reactivación de la obra de ruta 34, esperamos que se haga por lo menos de tramo en tramo para que se termine de una vez. Todas están en mal estado, son complicadas por los accidentes que tenemos a diario y transitar por los desvíos, esperamos tenemos el acceso directo como antes a la ciudad de Pampa Blanca”, declaró en Canal 7, el vecino de la zona, Carlos Flores.

En ese sentido, indicó que se complicaron los ingresos para la comunidad ya que hay estaciones de servicios y locales gastronómicos, “tenemos menos ingresos por los desvíos así que la gente pasa directamentes a Güemes o a San Salvador de Jujuy”.

“Esperamos que esto no queden solamente como anuncios y le den inicio a la obra”, cerró.

Ministro de Infraestructura de Jujuy: “No hay predisposición de agilizar las obras”

El ministro de Infraestructura de Jujuy, Carlos Stanic, manifestó su preocupación sobre el parate de la obra. “La obra se terminará cuando entre otro presidente, otro gobernador y ministro”.

“Hace poco tuvimos un accidente en ruta 34 y se lo hice saber al ministro Katapodis, al verdad es que es vergonzoso todo esto. Lo peor fue que el otro día tuvimos una reunión con gente del Banco Mundial por otro tema, y hablando con uno de sus integrantes me decían que habían llevado a cabo toda la negociación pero desde Vialidad Nacional no tenía la voluntad o no tenía la rapidez de avanzar con las obras”, dijo Stanic.

“A esta altura el próximo presidente, el próximo gobernador y el próximo ministro de Infraestructura de este gobierno como el de nación, tendrán que avanzar porque no puede ser. No hay predisposición o la misma agilidad por parte de vialidad en buscarle una solución y la prueba está hace cinco años”.

En su recorrido, la RN 34 atraviesa varias ciudades de la provincia como San Pedro, Fraile Pintado y Libertador General San Martín, y presenta un alto índice de congestionamiento en las vías de acceso a San Salvador de Jujuy debido a su importante volumen de tránsito. En este contexto, la transformación en autopista de estos dos tramos optimizará las condiciones de circulación, la seguridad en la zona y los tiempos de viaje hacia el interior provincial, así como el traslado de bienes producto del comercio con los países del Mercosur, particularmente Bolivia.

La obra

El Gobierno de Jujuy gestionó en el 2016 las obras de duplicación de la Ruta Nacional 34, en los tramos del límite con Salta y del acceso a San Pedro de Jujuy, trabajos con una extensión de 21 kilómetros entre el empalme con la Ruta Nacional 66 y el acceso norte a San Pedro.



Además de la duplicación de las calzadas principales para darles formato de autopista, la obra incluye la pavimentación de colectoras; ejecución de alcantarillas y de obras de desagüe; construcción de puentes y muros de sostenimiento; señalamiento horizontal y vertical; iluminación y forestación



