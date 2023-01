Alerta amarilla en Jujuy: se esperan lluvias y tormentas durante todo el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarillo por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy. En esta ocasión, todas las regiones podrían ser afectadas que tendrían lugar durante la madrugada y la mañana.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, con intensas ráfagas, importante actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, indica el comunicado del Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Cómo seguirá el tiempo en San Salvador

El SMN extiende el alerta, y durante la semana podrían registrarse abundante lluvias y tormentas con hasta 100% de probabilidades.

Este lunes la temperatura mínima en San Salvador de Jujuy será de 20ºC, en tanto que la máxima se estima que alcance los 25ºC, con probabilidad de hasta el 100% de lluvias y tormentas durante todo el día.

Para el martes 31 de enero se espera durante la mañana una temperatura mínima de 19ºC y una máxima de 30ºC. En tanto para el miércoles, jueves y viernes los valores rondarían entre los 18° C de mínima y las máximas llegarían a los 30° con probabilidad de tormentas aisladas durante toda la jornada.