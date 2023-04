Alerta por estafas: IVUJ no cuenta con gestores que piden dinero a cambio de casas

El titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), subrayó el pedido a la comunidad para que se encuentre alerta, sobre todo a las personas que se encuentran en la necesidad de una vivienda.

“Hay gente inescrupulosa que ofrece una casa a cambio de dinero, esto es totalmente falso. La intención es informar nuevamente que el IVUJ no posee ni intermediarios ni gestores, todos los trámites se realizan en el Instituto de Vivienda”, enfatizó Gustavo Muro.

“Existen en curso varias denuncias de personas que ofrecen este tipo de servicios, afirmando que les entregarán las casas, incluso mostrando nuestros programas de viviendas, esto es falso”, recalcó el funcionario.

“Tengan mucho cuidado, no se dejen estafar porque no existe ese tipo de trámite, todo se realiza vía online, presencial en Casa Central del IVUJ, o en el interior de la provincia, en las delegaciones de San Pedro, Libertador General San Martín y La Quiaca. No existe ninguna persona designada para hacer ese tipo de trámites” al tiempo que recomendó a quienes resulten afectados que “les pedimos que hagan la denuncia correspondiente ante las autoridades, así de esta manera podemos realizar las denuncias desde el IVUJ”, afirmó Muro.

Trámites para el acceso a la vivienda

Por otra parte, desde el organismo se informó que el trámite oficial para el acceso a la vivienda se realiza mediante la inscripción online en el sitio web oficial ivuj.gob.ar, luego la adhesión a los sorteos, el sorteo público, y una vez finalizado el recorrido de documentación presentada, se solicita un depósito de la cuota inicial. Nunca antes se pide dinero, y menos de forma externa a las cajas ubicadas en Casa Central del IVUJ.

En ese sentido, el organismo remarcó que no cuenta con gestores ni intermediarios para ninguno de los trámites vigentes, asimismo informó que el personal del IVUJ que realiza visitas sociales o técnicas en las casas, está claramente identificado con la credencial institucional, y se traslada en vehículo oficial.