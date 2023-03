Alertan por operativos oftalmológicos ilegales en centro vecinales y clubes de la capital jujeña

Durante las últimas semanas se detectaron operativos oftalmológicos y de entrega de marcos y de cristales no gratuitos que se realizan en centros vecinales y clubes en barrio de la ciudad, sin la autorización y sin que los profesionales estén avalados por el Ministerio de Salud ni el Consejo Médico.

Después de una reunión con referentes del área de Salud de la provincia para dialogar sobre el tema, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, aclaró que “la Municipalidad no realiza estos operativos, no los avala, no los apoya y ya hay denuncias efectuadas por el Ministerio de Salud de la provincia y por el Consejo Médico, donde se establece que quienes están llevando adelante esto, no están matriculados en la provincia como médicos, ni siquiera como ópticos”.

En este sentido fue determinante al informar que no cuentan con la autorización. “No existe la garantía ni los controles mínimos médicos, por ello no se puede garantizar que los trabajos que se realizan puedan causar algún daño en la salud“, dijo y advirtió a los vecinos: “Estén atentos y exijan autorización del ministerio para este tipo de operativos, ya que no son oficiales ni están respaldados por el Municipio”.

Por su parte, Hugo Ramos, auditor de la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión del Ministerio de Salud, puntualizó que “los médicos que atienden en estas campañas oftalmológicas no tienen la matrícula habilitante, por lo cual fueron denunciados en vía penal como corresponde en su momento, siempre en coordinación con el Consejo Médico. Ahora tenemos que esperar el actuar de la Justicia”.

Finalmente, Ramos llamó a tener en cuenta que para realizar estas prácticas “tienen que cumplir ciertos requisitos“, e instó a los vecinos a que soliciten la información que demuestre si están habilitados por el Ministerio de Salud y también la habilitación del lugar.

“Estas campañas oftalmológicas se realizan en cualquier lugar, en un centro vecinal o en una cancha de fútbol, para citar otro ejemplo. Por lo tanto, primero que el lugar sea acorde y que esté habilitado por el Ministerio de Salud, segundo que los profesionales que estén a cargo de esta campaña oftalmológica estén matriculados en la provincia de Jujuy, porque sino estarían incumpliendo la normativa y la ley”, remarcó.