Alto Comedero: pide colaboración para seguir cuidando a más de 50 animales rescatados

Casandra Doria es una vecina del populoso barrio de Alto Comedero de la capital jujeña y es conocida por su labor solidario y compromiso con los animales.

La mujer dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó cómo es que se involucró con esta noble acción además de manifestar su preocupación por la falta de concientización de las personas sobre el cuidado responsable de los animales.

“En Alto Comedero es mucha la sobrepoblación de animales en la calle, son perros que los dueños no quieren castrar, no quieren concientizarse ni aun queriéndoles pagar la castración, la gente no quiere castrar”, indicó Casandra.

Luego agregó: “De hecho, por esta razón estoy tan llena de perros, porque la gente me los deja acá en mi domicilio y no entiende que la castración es muy importante”. La mujer actualmente cuida 35 perros y 18 gatos en su domicilio.

Con tantos animalitos por cuidar, Casandra comentó que trabaja en la feria vendiendo de todo para poder mantenerlos: “Trabajo en la feria, vendo de todo, comida, ropa usada, la misma gente me ayuda, me los trae a mi domicilio. Hay gente muy buena que me trae alimento también”.

En este contexto, la mujer indicó que necesita de la solidaridad de la sociedad para continuar con su laborar: “Necesito ayuda con el alimento y también económica porque a veces quedo debiendo en las veterinarias puesto que estos pichichos tienen que ser atendidos cada tres meses, necesitan sus vacunas, control veterinario, pero más que nada el tema alimento”.

Con la gran población de animales que tiene a su cuidado, Casandra precisó que por día consumen tres bolsas de alimento de 22 kilos que tienen un valor aproximado de $6.000 cada una.

En otro tramo de la entrevista Casandra explicó cómo comenzó con su compromiso hacia los animales: “Son cosas que mi papá me inculcó desde chica. Cuando andaba la perrera en la calle yo veía cómo se llevaban a los perritos. No se podía tener un perro en la calle. Y ahora yo los cuido porque los amo. Veo un perro que está sufriendo y no puedo hacerme la indiferente”.