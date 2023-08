Ampliarán el cementerio de Palpalá para cumplir con la demanda y necesidad

En los últimos días se concretó una importante reunión entre el Municipio de Palpalá, encargada de cementerios municipales, y vecinos de Río Blanco. Uno de los temas trascendentales fue la la Ordenanza 1346 año 2022, con la necesidad de ampliar el cementerio de dicha localidad.

La misma, se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Barrio 7 de Octubre de la localidad de Río Blanco en donde participaron, la encargada de cementerios municipales, Lorena Ruíz, la coordinadora de Centros Vecinales, Alviana Romero, la presidente del Centro Vecinal, Norma Zulema Jaramillo y vecinos de dicha localidad. El tema en cuestión, fue sobre la Ordenanza 1346 año 2022.

La responsable de los cementerios de Rio Blanco y Palpalá, Lorena Ruíz expresó que "la ordenanza 1346, establece en relación a las concesiones de uso, a los permisos de uso, las transferencias y autorizaciones de permanencias que se otorgan. Actualmente, no se realiza venta de terrenos en el cementerio, porque no hay disponibles. Si, se está regularizando las concesiones vencidas, con renovaciones. Se les explicó a los vecinos y se les informó cuáles son los requisitos para la misma".

Por ese motivo, dieron a conocer que desde la intendencia de Palpalá tiene como objetivo, ampliar el cementerio con la construcción de nuevos nichos.

"También, es importante aclarar que las concesiones se otorgan a una sola persona, ella accede a esta concesión o renovación de concesión, solo podrá inhumar a sus familiares" agregó Ruíz.

Más adelante, la presidente del Centro Vecinal de Rio Blanco, Norma Zulema Jaramillo, brindo su reflexión señalando que "los vecinos querían aclarar el tema de los terrenos, ya que no hay lugar en el cementerio de nuestra localidad, algunos tienen sus nichos construidos y no pueden realizar sus inhumaciones. Nosotros somos nativos de la zona, por lo tanto, creemos que tenemos que tener un lugar en nuestro cementerio o ver la manera de ampliarlo, para que no suframos situaciones inesperadas. Tenemos superpoblado el cementerio, y los propietarios de los terrenos, mayormente son de San Salvador de Jujuy".