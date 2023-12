Apuap afirma que el Gobierno cerró la paritaria y anunció un paro de 24 horas para la próxima semana

En asamblea, la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) anunció “estado de alerta y movilización” para los próximos días en el marco de la lucha salarial y las exigencias al Gobierno de Jujuy.

Desde el gremio expresaron su preocupación por “el congelamiento salarial” para los meses de diciembre, enero y febrero y piden que el Ejecutivo no cierre la paritaria y cumpla con los compromisos asumidos durante el año.

“A través de la publicación de la circular Nº33, el Ejecutivo, en los hechos, da por cerrada la paritaria" , afirmó Nicolás Fernández, secretario general de Apuap en diálogo con Canal 7 de Jujuy y agregó que "el Gobierno persiste en el incumplimiento de los compromisos asumidos con el sector en los meses de enero y marzo de este año principalmente en dos temas centrales como el blanqueo de los módulos por desempeño y la corrección de la discriminación que sufrimos en la liquidación del equiparador profesional”.

En ese sentido, el sindicalista remarcó que el último miércoles el gremio realizó una asamblea con los afiliados en la que se determinó un cronograma de actividades de difusión que iniciará el lunes 4 de diciembre y finalizará el jueves 7 con un paro de 24 horas.

Como primer punto, los profesionales establecieron el estado de alerta y movilización; en segundo lugar pautaron realizar una conferencia de prensa para dar a conocer los motivos del reclamo; en tercer término acordaron asambleas informativas en todos los hospitales y reparticiones de la administración pública para el día miércoles 6 de diciembre; y finalmente consensuaron llevar adelante un paro de 24 horas con asistencia y retiro para el día jueves 7 de diciembre.

Nicolás Fernández, secretario general de Apuap

Por otro lado, Nicolás Fernández recalcó que con los aumentos recibidos durante el año 2023 los trabajadores estatales no pueden hacer frente al proceso inflacionario que golpea al poder adquisitivo. "El aumento del 10·% para el sueldo de noviembre y el bono de fin de año son absolutamente insuficientes, no alcanza y el Gobierno no cumple con el objetivo de que los incrementos igualen los índices de inflación".

“En marzo vamos a tener el mismo salario que vamos a cobrar en diciembre y por lo tanto sostenemos que el Ejecutivo oculta que planea un congelamiento salarial para los meses de diciembre, enero y febrero, que justamente es el período de mayor inflación, por lo tanto planteamos que se revise esta situación y nos vuelvan a convocar a paritaria”, cerró Fernández.