Aseguran que el sector inmobiliario comenzó a reactivarse en Jujuy en las últimas semanas

El mercado inmobiliario comienza a mostrar sus primeros signos de recuperación luego de haber sufrido una importante caída en los primeros meses del año producto de la recesión. Según informó a Somos Jujuy el presidente de Cámara Inmobiliaria de la provincia, Alejandro Bustamante “la compraventa de inmuebles se reactivó en las últimas semanas”.

El empresario señalo que el movimiento y la reactivación del mercado “se da fundamentalmente por la aparición de los créditos hipotecarios, muchos se están animando y eso hace que de a poco se vaya reactivando el mercado de la venta”.

Bustamante indicó que en las últimas semanas se concretaron “un poco más de operaciones y más consultas” que es lo que “activa mucho el mercado y genera este mucho dinamismo”.

En cuanto a las locaciones, Bustamante indicó que hay mayor movimiento tras la derogación de la Ley de Alquileres. Señaló que dicha medida “ha sido bastante perniciosa para todo lo que es el alquiler con destino vivienda” y agregó que “su derogación la verdad que nos ha favorecido mucho porque la oferta de vivienda en alquiler ha aumentado en 200 por ciento en este último tiempo”.

Explicó que “hoy quien esté buscando un departamento para alquilar puede elegir entre las opciones, cosa que no ocurría antes, aparecía un departamento y había veinte interesados, si no lo alquilabas vos, lo alquilaba otro, porque no había oferta”.

En este sentido Bustamante indicó que hace unos meses la oferta de alquileres “era casi nula” con una demanda importante. Si bien aclaró que la demanda de alquileres se mantiene siempre constante, “hoy la oferta del mercado es otra”.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy explicó que esta situación “le ha dado mucho más dinamismo al sector ya que la oferta hace que uno pueda pelear los precios, plazos de actualización, los índices con lo que se va a actualizar, es decir, a una posibilidad de negociación mucho más flexible”.

Cabe recordar que ante la derogación de la Ley de Alquileres aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, quedó vigente lo establecido en el Código Civil y Comercial con algunas especificaciones que han sido planteadas en el DNU que derogó la Ley.