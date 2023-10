Aseguran que el servicio de Pami en Jujuy en clínicas y sanatarios funciona con normalidad

Tras varios días en los que afirmaron que no había atención del Pami en Jujuy, Francisco Rodríguez, titular del Pami de la provincia dialogó con "La Primera Hora" en AM630 y confirmó que la atención para los afiliados en clínicas y sanatorioas es normal .

"No hay suspensión de servicios en ninguna clínica hoy en día. Algunas clínicas reprogramaron algunas cirugías pero nunca se cortó la atención", aseguró Rodríguez y detalló que todo el servicio está al 100%.

Indicó que por el hackeo que sufrió al dependencia a nivel nacional el 2 de julio "algunas clínicas no llegaron a transmitir lo que trabajaron en el mes anterior pero no significa que no cobraron ese abono" en relación a los diversos reclamos de los médicos en donde afirman que les deben las consultas del mes de julio. Además, confirmó que se abona el servicio de la próxima semana.

Situación del sistema de salud

El referente del Pami en Jujuy indicó, en base a una consulta sobre la gran demanda de camas lo que genera que no haya espacio de internación, manifestó que "el sistema de salud privado está 100% colapsado y las clínicas pueden tener inconvenientes en cuanto a la reprogramación, pero es normal". Asimismo, detalló que en la provincia no hay muchos médicos".

Resaltó que la obra social de los jubilados, no cuenta con médicos especialistas, dependen de los sanatorios y "allí surge el malentendido".

Por último, ratificó que no adeudan dinero a los médicos. "Pagamos al día y no se debe un peso".