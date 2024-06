Avanza la construcción de un complejo deportivo en San Pedro de Jujuy

El Municipio de San Pedro de Jujuy avanza en la transformación del complejo La Mielera donde pretende construir uno de los principales complejos, sociales y deportivos del noroeste argentino.

El intendente de esa comuna, Julio Bravo, dialogó con Canal 7 de Jujuy acerca de los avances que se han concretado en torno a dicho proyecto. Según detalló, desde hace tiempo se viene trabajando en el predio; “este año le hemos dado un gran impulso porque la Municipalidad tiene su personal capacitado, los gastos no son muchos y tenemos maquinaria propia. Ahora estamos abocados a la construcción de quinchos similares a los que tenemos en nuestro complejo Jaque” dijo Bravo.

El complejo estará dividido en tres sectores que hacen un total de 44 hectáreas. “En Mielera 1 ya tenemos más de 20 quinchos construidos, de un total de 50, además hay 4 canchas de fútbol de medidas reglamentarias, y estamos trabajando en la quinta cancha que seguramente en 15 o 20 días vamos a inaugurar” indicó.

julio bravo

Por otra parte, señaló que además se está trabajando en la construcción de dos canchas de Rugby para el club San José. “Allí, el proyecto es muy ambicioso porque contempla la instalación de tribunas móviles que van a servir tanto para el Rugby como para el Hockey, ya que en Mielera 1 hemos reservado un gran espacio donde se va a construir junto con el Gobierno provincial y las casi 1000 jugadoras y jugadores, una cancha de Hockey de césped sintético también con cercado perimetral, tribunas e iluminación. Pretendemos a fines de este año contar con este campo de juego de césped sintético” remarcó el jefe comunal.

cancha de fútbol complejo La Mielera San Pedro de Jujuy

Por otra parte, Bravo detalló que en Mielera 2 ya hay tres canchas más de fútbol de medidas reglamentarias. “La idea del gobierno provincial es armar aquí no solo las instalaciones, sino organizarnos para que todo el deporte de la zona pueda manejarse desde aquí también desde el punto de vista administrativo” aseguró.

Complejo La Mielera en San Pedro de Jujuy

Planifican un corsódromo