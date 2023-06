Banderas, colores y música: multitudinaria marcha del orgullo LGBT+ en Jujuy

Como cada 28 de junio, este miércoles se conmemora el Día del Orgullo LGBT+ y en San Salvador de Jujuy se realizó una marcha para visibilizar a las disidencias sexuales y sostener los reclamos.

La movilización tuvo una gran convocatoria. El punto de encuentro fue la plaza Belgrano, desde donde partió la marcha que recorrió el centro de la ciudad con diversas consignas y carteles.

El pedido del cumplimiento de la ley de cupo laboral trans fue uno de los principales reclamos de las personas presentes.

Con banderas de colores, performances, trajes multicolores y música, la comunidad LGBT+ dio muestra nuevamente de su presencia en las calles de Jujuy.

Marcha del Orgullo en Jujuy

Marcha del Orgullo Jujuy 2023

DÍA DEL ORGULLO LGBT+

¿Por qué se celebra esta fecha?

El origen se remonta a 1969, cuando en un bar de Nueva York personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers cansadas de los continuos hostigamientos de la policía, decidieron enfrentarla.

¿Pero a qué hace referencia el "orgullo"?

El orgullo es aquel sentimiento que pretende contraponerse a la vergüenza que muchos buscan hacer sentir a las personas por el sólo hecho de ser diversas.

¿Y por qué no hay día del orgullo heterosexual?

Porque a pesar de que en Argentina hay leyes de matrimonio igualitario, identidad de género y opción no binaria en el DNI, existen casos como el de Higui de Jesús, atacada por ser lesbiana, y el de Tehuel de la Torre, un hombre trans que permanece desparecido.

Porque las personas heterosexuales no son discriminadas ni acosadas. Porque no existen países donde esté prohibido que contraigan matrimonio. Y porque no sufren persecuciones ni presiones por su forma de sentir.

Por eso, fechas son impulsadas con el objetivo de repensar las desigualdades y avanzar a una sociedad sin discriminación, sin ataques y con más respeto.