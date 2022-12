Cambio en la presentación de recetas médicas: qué deben hacer los pacientes en las farmacias de Jujuy

El Ministerio de Salud de la Nación resolvió modificar la regulación de la presentación de recetas médicas digitales para la prescripción y compra de medicamentos, prohibiendo la posibilidad de enviar por sistemas de mensajería o exhibiendo una foto en las farmacias de la indicación profesional. La novedad generó numerosas dudas en cuanto a la aplicación de la medida.

Rodrigo Argañaraz, presidente del Colegio de Farmacéutico, dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó cuáles son las opciones autorizadas y vigentes para acceder a medicación recetada en las farmacias. “A partir de este martes sólo tienen validez las recetas tradicionales, manuscritas, es decir las recetas físicas por las cuales el paciente adquiere su medicamento y también las recetas digitales o electrónicas que se carguen mediante sistemas validados”, inició.

“Lo que no tendrá validez es el envío de recetas vía WhatsApp o de alguna aplicación de mensajería”, precisó el profesional e insistió: “esto tiene que quedar aclarado porque ya no se van a tener en cuenta para la prescripción y dispensa el uso de estas imágenes”.

Asimismo, Argañaraz destacó que es preciso “dejar en claro que siguen corriendo las recetas electrónicas digitales que se usaban antes de marzo del 2020”. A partir de ese momento y en el marco de restricciones por la pandemia de coronavirus, se habían flexibilizado las vías para acceder a los medicamentos.

“La receta por fotografía no tiene validez, está inhabilitado el uso de imágenes para la dispensa de medicamentos, tanto para el médico que no puede prescribir de esa manera como para la farmacia que no puede dispensar el medicamento”, recapituló como síntesis.

FACILIDADES PARA AFILIADOS AL PAMI Y AL ISJ

Con relación a los afiliados al Pami y al Instituto de Seguros de Jujuy, el presidente del Colegio de Farmacéuticos indicó que “no van a tener mayores inconvenientes porque a través de la receta web tienen asegurada la prescripción y dispensa, dado que tienen sistemas propios de validación”.

“Algunas prepagas también los tienen, habría que ver y eso redundará en casos particulares, aquellas que no cuenten con el sistema de validación online no van a poder cubrir el servicio de su afiliado”, precisó Argañaraz y explicó: “esto comprende que el médico cargue en un sistema apropiado para aquellas obras sociales y prepagas que no tengan este sistema”.