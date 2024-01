Cesó el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: conocé cómo continúa el tiempo

Luego del alerta naranja informada para Jujuy por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la jornada del miércoles, te contamos cómo va a seguir el tiempo este jueves y lo que resta de la semana.

Tras horas de intensas tormentas y caída de granizo, en algunos sectores de la provincia que causaron desbordes de ríos, arroyos, cortes de rutas y luz, entre otras cosas, este jueves el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Si bien el SMN no registra alerta por tormentas para Jujuy, no descarta la probabilidad de tormentas aisladas durante toda la jornada en algunos sectores del territorio provincial. A pesar de la probabilidad de entre el 40 y 70% de precipitaciones, las temperaturas no descenderán y la máxima para hoy será de 30° con una mínima que llegó a los 21°.

Tiempo en Jujuy

Por otro lado, el día viernes llegará con condiciones similares, nublado con vientos leves de direcciones variables prevalecientes del sector norte y continuarán las probabilidad de tormentas y lluvias aisladas. En cuanto a la temperatura, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 27°.

Finalmente, para el día sábado, el panorama mejora ya que no presenta probabilidades de lluvias con temperaturas máximas que rondarán los 27 grados.

Tiempo actual en San Salvador de Jujuy

Fuerte temporal en San Salvador de Jujuy: hubo barrios inundados y cortes de energía

El temporal llegó a San Salvador de Jujuy en la tarde de este miércoles y generó múltiples consencuencias: las calles de algunos barrios se vieron completamente inundadas y hubo cortes del servicio de energía.

El agua comenzó a caer en la Tacita de Plata alrededor de las 18 horas, tras las tormentas registradas en la Quebrada y el Ramal, las nubes se desplazaron hacia los Valles, con caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

Lectores de Somos Jujuy compartieron imágenes desde distintos barrios de San Salvador, dando cuenta del estado de situación en cada punto de la ciudad.

Calles bajo agua y autos con dificultad para circular son el común denominador producto de las precipitaciones de alto milimetraje.

Además, Ejesa informó que, hasta las 21:40 horas persistían sin servicio, por el temporal, los siguientes sectores: