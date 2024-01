Cesó el alerta por fuertes tormentas para este sábado en Jujuy: conocé el pronóstico del tiempo para las próximas horas

Cesó el alerta amarilla por fuertes tormentas para este sábado en la provincia de Jujuy aunque las precipitaciones continuarán durante el resto del fin de semana. Cómo continúa el pronóstico del tiempo.

Después de atravesar por dos fuertes temporales en menos de una semana, las lluvias continúan cayendo de forma regular en casi todo el territorio provincial.

Según la información publicada por el Servicio Meteorológico Nacional, cesó el alerta amarilla por fuertes tormentas para este sábado aunque las inclemencias del tiempo continuarán durante el fin de semana.

El SMN indica que para el domingo 21 de enero se renueva el alerta amarilla por fuertes tormentas. La precipitaciones se producirían con mayor intensidad durante la noche de esa jornada.

Jujuy: ¿Qué zonas alcanza la alerta por tormentas para este domingo 21 de enero?

El domingo próximo estiman que las tormentas se focalizarán en las regiones de los Valles, las Yungas y parte de la Quebrada de Humahuaca.

Las zonas afectadas por el fenómeno meteorológico serán: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya - El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y Zona baja de Tilcara.

“El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, señala el Servicio Meteorológico Nacional.

alerta amarilla para la noche del domingo

Recomendaciones

Amarillo:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

La Puna y la Quebrada de Jujuy bajo alerta naranja por altas temperaturas

Como ocurre desde hace varias jornadas, la Puna y la Quebrada de Jujuy se encuentran bajo alerta por altas temperaturas. En las últimas horas el alerta pasó a color naranja.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja por altas temperaturas para la Puna y la Quebrada de Jujuy para este sábado 20 de enero. Las máximas se acercarán a los 25ºC en esas regiones de la provincia, algo inusual para esas zonas en esta época del año.

Los sectores afectados por las altas temperaturas son: Cordillera de Cochinoca; Cordillera de Rinconada; Cordillera de Santa Catalina; Cordillera de Susques; Puna de Susques; Puna de Cochinoca; Puna de Rinconada; Puna de Humahuaca; Puna de Santa Catalina; Puna de Tilcara; Puna de Tumbaya; Yavi; Zona Montañosa de Doctor Manuel Belgrano; Zona Montañosa de Tilcara; Zona Montañosa de Tumbaya y Zona Montañosa de Humahuaca.

El nivel naranja implica efecto moderado a alto en la salud. Las altas temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

alerta naranja para la Puna y la Quebrada