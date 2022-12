Chile ya no exige PCR para los turistas que ingresan al país

Llegan las vacaciones y muchos jujeños están analizando las distintas opciones que existen. Por el coronavirus, muchos países impusieron una serie de restricciones para ingresar al país.

En una visita que realizó Bárbara Figueroa embajadora de Chile, a Jujuy comentó cuales son acualmente los requisitos para ingresar al país vecino.

“Tenemos un tránsito más normalizado y no contamos con ningún requerimiento especial excepto las normas básicas en el cuál se debe presentar la documentación obligatoria”, explicó Figueroa y sostuvo que ya no se exige PCR y no existen restricciones.

“Ahora podemos retomar el flujo turístico y esperamos que aún nos sigamos cuidadndo de la pandemia”, por el incremento de casos que se están refeljando.