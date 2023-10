Claudia Figueroa: "El debate presidencial será una apuesta para quienes no definieron su voto"

En el inicio de una nueva emisión de Detrás de las Noticias, Claudia Figueroa se refirió a los hechos más importantes a nivel local y nacional ocurridos durante la última semana.

“Uno de esos, sin lugar a dudas, es la Fiesta Nacional de los Estudiantes. El desarrollo de esta celebración de la juventud, pero no solamente de la juventud, sino de la familia jujeña y celebración que se instaló aquí en la provincia de Jujuy, que se instauró hace muchísimos años”, comenzó expresando.

“Es a partir del año 1972 una fiesta que se celebra en el orden nacional, que convoca a todas las provincias aquí en Jujuy y desde el año 2004 la ley del Congreso de la Nación, a partir de un proyecto de Guillermo Jenefes, declara a Jujuy capital de la juventud, la primavera y sede de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. A partir de allí todo el desarrollo de nuestra celebración”, planteó.

En cuanto a lo que dejó la edición 72, Figueroa hizo mención a los señalamientos del propio público. “Entre esos está obviamente el transporte automotor de pasajeros, pero es un problema que no está vinculado con la fiesta, es un problema que tenemos los jujeños y los argentinos en este último tiempo”, expuso y sumó “la falta de espacio para estacionar en la misma Ciudad Cultural que es el eje donde se desarrolla la mayor cantidad de eventos vinculados con la fiesta”.

Por otra parte, la conductora del ciclo destacó “la increíble participación de los estudiantes este año, ya que hubo 64 carrozas, entre carrozas, técnicas y carruajes que hicieron los estudiantes, contra 56 que se presentaron el año pasado”. Seguido, valoró “la integración de aquellos colegios del interior de la provincia que llegaron hasta la capital y superaron todo tipo de inconvenientes, hicieron posible a lo imposible y llegaron a Ciudad Cultural para mostrar sus carrozas”.

La periodista puso en relieve, además, “el comportamiento y la aceptación de los estudiantes cuando recibieron los premios a las carrozas y el acompañamiento de muchos padres, docentes y directivos que estuvieron no solamente acompañando, sino también, hasta el último día, haciendo el aguante en la carroza en los desfiles”.

En cuanto al desarrollo de los masivos eventos que constituyen las elecciones de reina y los desfiles, Figueroa ponderó el “marco de orden y tranquilidad que les supo dar la gente” y consideró que “se vivió un año que se puede coronar como uno de los mejores años de la realización de la Fiesta de los Estudiantes”.

“Habrá cosas para corregir, pero hay que destacar y a partir de las cosas que se hacen bien, seguir creciendo. Las otras se pueden modificar seguramente, al final de la fiesta, los encargados del Ente Autárquico Permanente, con el correr de los días, harán un balance. Y como sociedad también plantearnos las cosas que se pueden sumar, las que se pueden mejorar a partir del comportamiento ciudadano. No todo está relacionado con lo que hacen las autoridades o dejan de hacer. También el componente del comportamiento del ciudadano es esencial, es elemental para este tipo de actividad y para cualquiera”, analizó.

Y recapitulando sostuvo que “esta es una de las fiestas más lindas que tiene la provincia de Jujuy y de mayor integración, hay que ponerla de relieve y hay que tenerla como una de las identidades más propias de los jujeños porque nace a partir de la historia de los mismos jujeños”.

DEBATE PRESIDENCIAL

Por otro lado, la conductora de Detrás de las Noticias analizó el debate presidencial que se desarrolló en la noche del domingo.

Con relación al desenvolvimiento de los candidatos, consideró que “Myriam Bregman es una mujer que supo aprovechar el espacio, supo trazar diferencias y supo ser muy cambiante en cuanto a su tono de voz -en algunos momentos muy punzante- e hizo el trabajo propio dentro de lo que son los debate”.

“¿Qué le quedó a la gente? Si ustedes se sienten este momento y hacen una lectura, no mucho, porque no hubo mensajes, no hubo propuestas concretas, ni de este ni de muchos candidatos, como por ejemplo Sergio Massa. Massa que fue una persona concreta, directa, poco expresivo para algunos, con un detalle de un discurso que estuvo básicamente vinculado con la materia que él maneja, con la que está vinculada con la economía y que es el punto fundamental para la Argentina que se viene”, indicó.

A continuación, señaló que “dentro de las preguntas cruzadas, de las críticas y también de los derechos a réplica hubo mucho mensaje que está vinculado con la materia económica” de la actual gestión.

Por su parte, “Patricia Bullrich que se encontraba geográficamente en el centro de la escena, en algunos momentos se mostró segura y en otros momentos no tanto, pero siempre manejando la materia principal de su conocimiento, que es el tema de la seguridad”.

“Otro más que estuvo en escena fue Juan Schiaretti, representante de la provincia de Córdoba con un partido provincial. Él haciendo mucha referencia obviamente a lo que está vinculado con la provincia mediterránea. No por eso dejó de ser atractivo su mensaje, para muchos fue el más correcto de todo el debate. Para otros quizás simplemente se circunscribió a la materia provincial”, planteó en relación al gobernador cordobés.

“Y finalmente, Milei, que se lo vio mucho más tranquilo, mucho más apaciguado. No perdió, a pesar de todo eso, la sonrisa socarrona en algunos momentos donde debía plantear preguntas o recibir críticas”, expresó aludiendo al candidato más votado de las Paso.

Retornando al análisis general del debate, Figueroa planteó que “de forma general cada uno con su exposición no despertó mayores atractivos. Sí, quizás, al momento de pedir los derechos a réplicas o con las preguntas cruzadas. Porque las preguntas eran elección de la persona que las hacía, sobre el tema que elegía. Eso fue lo que más calentó el ambiente y lo que despertó mayores expectativas”.

En ese sentido, consideró que lo más atractivo “quizás es el cambio de metodología, no fue la misma que se implementó en los últimos años, lo que permitió más la interacción entre ellos y un poco también el hecho de ponerle un condimento extra”.

Lo ocurrido este 1 de octubre, “seguramente no va a ser el mismo escenario que vamos a ver en el próximo debate, no solamente por lo geográfico, sino también por lo que está vinculado con el arrojo que puede llegar a tener uno o puede llegar a tener otro, teniendo en cuenta que es la última oportunidad en que todos se muestren juntos, todos tengan la misma posibilidad de expresarse, de explicar y de debatir con su contrincante y pueda tener ese valor agregado de inteligencia o estrategia basada también en las encuestas. No en las encuestas, en cómo miden, sino la reacción que tiene la gente al momento de que uno hable de un tema o de otro tema”.

De cara a la siguiente instancia, Figueroa sostuvo que “para los argentinos que no tiene definido el voto será una apuesta importante la que se hará el próximo domingo, mientras que para quienes ya lo tienen definido podrán ver en su candidato en igualdad con los otros qué es lo positivo y con lo que se quedan, qué es lo que van a votar. Pero siempre obviamente apostando a la participación en la vida democrática y a tener un voto valedero para los próximos 4 años”.