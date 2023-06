Comerciante de barrio Gorriti tras los hechos vandálicos: "Se nota que esta gente no eran docentes, eran delincuentes"

Tras los incidentes ocurridos el martes 20 de junio en las inmediaciones de la Legislatura y la zona de la vieja terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, comerciantes y vecinos que sufrieron daños a la propiedad se encuentran atemorizados e indignados por la situación.

Los disturbios, además de dejar como saldo alrededor de 170 heridos y más de 60 detenidos, también dejaron como resultado comercios, oficinas y autos destrozados.

Un comerciante de calle Campero en barrio Gorriti brindó su testimonio de lo vivido en ese sector de la ciudad. “Es la misma experiencia de unos años atrás cuando tuvimos que estar cuidando los negocios, cada uno cuida su negocio porque es su fuente de trabajo. Me parece que se vuelve a repetir la misma historia, acá no hubo otra cosa que no sea vandalismo”.

Sobre las características de las personas que rompieron autos y locales comerciales, el emprendedor descartó la presencia de docentes y trabajadores. “Yo no he visto ni un docente, porque los docentes marchan con delantales, uniformes y pancartas. Ayer notaba que esta gente no eran docentes, eran delincuentes, no se los puede catalogar de otra forma”.

En otro tramo de la entrevista, el comerciante indicó que pudo observar cómo empujaban un auto que después terminó prendido fuego en otra calle. “Al dueño del auto no lo conozco pero fue víctima de una situación totalmente ajena. También ingresaron a una casa en construcción desde donde sacaron chapas para hacer barricadas”.

Limpieza en barrio Gorriti

El martes de 20 de junio se configuró como un día de mucha violencia en las calles de Jujuy. La protesta hacia la nueva Constitución provincial se convirtió en un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía.

Hubo destrozos en las calles, un grupo de manifestantes ingresó a la Legislatura e incendió oficinas, rompieron persianas de comercios e incendiaron autos.

Por otra parte, algunas personas fueron detenidas y otras resultaron heridas, entre estos últimos se cuentan tanto manifestantes como efectivos policiales.

“Estamos con los funcionarios de Seguridad para reorganizarnos y ver todo lo que pasó ayer”, introdujo Guillermo Corro. Según los registros del ministerio, ayer se produjeron 63 detenciones y 53 efectivos resultaron heridos.

incidentes en la legislatura

En cuanto a las detenciones, el ministro de Seguridad sostuvo que fueron derivados a la Alcaidía del Servicio Penitenciario. “Algunos de ellos recuperaron la libertad, interviene en esto la fiscalía y tiene que ver con le contexto en el que fueron demorados”, puntualizó.

Asimismo, Corro enfatizó en que se procederá con las imputaciones correspondientes para quienes hayan cometido un delito según contempla el Código Procesal Penal.

Por otra parte, el funcionario hizo alusión a la detención de niños y adolescentes asegurando que había menores entre los detenidos y que “está trabajando el fiscal”. En este sentido, precisó que en cuando tienen menos de 16 años, son puestos a disposición de los padres.