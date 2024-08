Con el 10% de aumento y la restitución del Fonid, inició este sábado el cronograma de pagos en Jujuy

Este sábado 3 de agosto inició el cronograma de pagos a los trabajadores estatales Jujuy. La acreditación de los haberes se extenderá hasta el miércoles 7.

De acuerdo a lo establecido por el Gobierno provincial, los salarios correspondientes a julio serán abonados con el 10% de incremento. En el caso de los docentes, se reincorpora el Fonid, concepto que desde diciembre del 2023 dejó de aportar la Nación. El monto es de 28 mil pesos.

El cronograma de pagos correspondiente se concretará de la siguiente manera:

El sábado 3 de agosto percibirán su haberes Policía de la Provincia y Organismos Autárquicos.

El lunes 5 de agosto será el turno de Municipios.

En tanto que el martes 6 de agosto cobrarán los agentes de Administración Central; Ministerio de Salud; Ministerio de Desarrollo Humano; Servicio Penitenciario; Educación Nivel Inicial y Primario; Educación Nivel Medio y Superior.

Finalmente, el miércoles 7 de agosto percibirán sus haberes Organismos Descentralizados; Poder Judicial; Poder Legislativo; Auditoría General y Funcionarios.

SALARIOS DEL SECTOR PRIVADO: UNO POR UNO, TODOS LOS AUMENTOS DE AGOSTO

Comercio

En agosto los empleados de comercio verán un incremento en sus salarios como resultado del reciente acuerdo de paritarias. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron un acuerdo que estipula un incremento salarial del 13,5% distribuido en diferentes meses.

El incremento salarial que se aplicará a todos los niveles y categorías, desde personal administrativo hasta operativos y de atención al público será de 4,5% en julio, que se verá reflejado en los salarios de agosto. En agosto se aplicará el tercer aumento del 4%. Este ajuste salarial, homologado por la Secretaría de Trabajo, establece el salario básico con presentismo en $858.200 para el sector.

Servicio doméstico

Los trabajadoras de casas particulares recibirán en agosto el mismo salario que el mes anterior, ya que aún no se concretó un nuevo acuerdo paritario para el sector, aunque están previstas reuniones para que esto ocurra de manera inminente.

Ante la falta de un nuevo acuerdo salarial, en el octavo mes del año se mantendrán los salarios de julio para todas las categorías, cuya última actualización fue a partir del 1 de mayo y se cobró con la liquidación salarial de junio.

Quienes realizan tareas generales domicilios particulares con un esquema mensual cobran los siguientes montos:

Mensual con retiro: $284.794

Mensual sin retiro: $316.688

Estas cifras están destinadas a las personas comprendidas en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Estatales nacionales

El Gobierno ofreció un aumento salarial del 6,6% para los estatales nucleados en UPCN y ATE. La suba se concretará en dos pagos: 3,5% para julio y 3% para agosto, más un bono remunerativo (es decir, que se añade al salario) de $60.000. En el acta salarial el ofrecimiento fue aceptado por UPCN, el gremio mayoritario que encabeza Andrés Rodríguez, mientras que fue rechazado por ATE, que lidera Rodolfo Aguiar, quien llamó a estar “en asamblea permanente”. En lo que va de la gestión de Milei, la pérdida del poder adquisitivo en el sector público ya supera el 26%.

Metalúrgicos

La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo salarial celebrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias en junio pasado por una suba trimestral acumulativa del 18,13%, en el marco de la rama 17 del gremio. Lo pactado entre la UOM y empresarios determinó que ese aumento ya sea incorporado en el pago de salarios de este mes.

Encargados de edificio

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) alcanzó un nuevo acuerdo con las cámaras empresariales. Por eso, los encargados de edificio cobrarán con aumento del 4,4% en julio y se modificarán todas las escalas salariales vigentes.

Las nuevas escalas tomarán como referencia los salarios de mayo para aplicar el aumento correspondiente a la inflación mensual. De esta forma, todos los trabajadores alcanzados por el convenio colectivo de trabajo 589/10 y 590/10 podrán ver el aumento en sus liquidaciones.

Bancarios

La Bancaria acordó un aumento salarial equivalente a la inflación de junio que se aplicará sobre los sueldos de mayo y el pago de la diferencia entre la inflación acumulada en el período enero-junio de 2024, que equivale a 79,8%, tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2023, y los incrementos que ya se otorgaron en lo que va del año y que ascienden a 71,9%.

El monto resultante de esa diferencia, unos ocho puntos, se saldará con los salarios de julio. Además, los aumentos impactarán en el monto a cobrar por el Día del Bancario, que pasa a tener un piso de $ 1.155.761,17 a corregir por inflación.

Trabajadores turísticos

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzó un acuerdo de incremento salarial en el marco de la paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 547/08, correspondiente al sector de viajes y turismo. El acuerdo alcanzado con la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo, estipula un aumento salarial del 13,5% en carácter no remunerativo, que se aplicará en 3 cuotas con un 5% de incremento para julio, un 4,5% en agosto y un 4%, a partir de septiembre.

A su vez, sobre el aumento se abonarán los adicionales de antigüedad, presentismo y será tomado en cuenta para el Salario Anual Complementario (SAC).

Call Center

El gremio que conduce Armando Cavalieri también cerró también un acuerdo salarial para la paritaria del CCT 781/20, correspondiente a la Rama Call Center, que alcanzará un 13,5% desglosado en un 9,5% no remunerativo para julio y un 4% adicional en agosto.

En esa línea se acordó también un adelanto del 5% en forma de asignación no remunerativa que ya se pagó el 20 de julio. Cabe destacar que este adelanto se descontará del incremento del 9,5% de julio. Asimismo, las empresas deberán abonar un adicional no remunerativo del 2,5% por única vez en julio, calculado sobre la base de los salarios de mayo de 2024.

Hoteleros

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) firmó un nuevo acuerdo salarial que contempla un incremento del 42,5% a abonar con los sueldos de julio, como tercer complemento de la paritaria 2023-2024, alcanzando una suba acumulada del 282,5%.

Estas subas se incorporarán al nuevo básico de junio en el mes de agosto, según informó el sindicato gastronómico. Al mismo tiempo, se fijó el primer tramo de aumento en la paritaria 2024-2025 por aumento salarial del 20% pagadero en dos tramos: 15% no remunerativo en septiembre que se incorporará en octubre al básico y un 5% en octubre que irá directamente al básico.

Visitadores médicos

La FAAPRoMe y la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina, (AAPM) alcanzaron un entendimiento con las cámaras empresarias del sector llevando el salario inicial de la actividad a más de $1,3 millones.

Los detalles indican que la actualización salarial representa un 22,24% de aumento respecto del básico del básico de convenio del mes de junio y lleva el mínimo garantizado para cualquier agente de propaganda médica a $1.330.018,62, independientemente de la antigüedad.

Maestranza

El Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) acordó un incremento salarial trimestral del 12,48% más un aumento en los valores del adicional por viáticos, en el marco de la negociación paritaria del sector.

El 12,48% será escalonado para el trimestre junio, julio y agosto. Según consta en acta acuerdo, a la suba de junio, se le deberá sumar un incremento del 4% correspondiente a julio, y un 3% más en agosto. Ambos tramos acumulativos y a pagar con los salarios de cada mes.

Al mismo tiempo, las partes fijaron un incremento en concepto de viáticos atento al incremento en el valor de boletos de transporte público. Por lo tanto, los trabajadores percibirán una suma de $24.000, que representa un 4,88% de aumento.

El monto de viáticos se pagará en dos tramos: uno ya fue pagado en junio que fue de $12.000 y el otro será pagado en agosto, por el mismo valor. Por otro lado, se fijó un adicional vacacional de $3.975 por cada día de vacaciones gozadas a partir del período vacacional 2024 para el trabajador de jornada completa y de $2.273 para el trabajador de jornada reducida, con vigencia desde octubre y con un tope máximo de 21 días por período anual.

Las partes acordaron volver a reunirse en septiembre próximo para evaluar nuevos incrementos salariales.

Seguros

El Sindicato del Seguro logró una mejora salarial en el marco de lo que dan en llamar "paritarias permanentes". El aumento es del 8% sobre la base salarial de mayo y beneficia al personal de Seguros Generales y Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART).

Según la organización gremial, el porcentaje debe aplicarse sobre la base salarial de marzo pasado, agregando que la suba acumulada durante el presente año alcanzará el 104,57%. Con esta mejora en los ingresos del personal de la rama más importante del sector, el salario básico de julio, un empleado que cumple 7 horas, con almuerzo, cobra $1.081.871,21.

Alimentación

La Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) acordó un aumento de sueldos del 18% para el cuatrimestre mayo-agosto. Este mes, con los salarios de julio cobrarán un aumento del 4,10% no remunerativo, acumulativo sobre los salarios de junio. En tanto en agosto, será de un 3,47 % no remunerativo en agosto, sobre los salarios de julio de 2024.

Las subas de mayo, junio y julio se convertirán en remunerativas con los haberes de agosto. Mientras que los aumentos del agosto se harán remunerativos a partir del septiembre, según informó la FTIA. Además se confirmó una nueva instancia de revisión paritaria en agosto próximo.

Seguridad privada

Para estos trabajadores, el sueldo inicial será de $1.014.000 a partir de julio. Mientras que, en agosto, ascenderá a $1.090.000 para la categoría más baja de convenio.

Los sueldos de los trabajadores será los siguientes:

Escala salarial vigente

Azucareros

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) dio a conocer que los haberes del mes de junio y julio estarán comprendidos entre $720.000 y $990.000.

En tanto, también se acordó que para agosto y septiembre se ubiquen entre $770.000 y $1.077.000. También se programó una nueva revisión paritaria para el 5 de septiembre.

Prensa escrita y radial

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) dio a conocer los entendimientos alcanzados para incrementar los salarios de los trabajadores de la prensa escrita y radio, incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 301/75. El entendimiento incluye un 5% en julio y una suma mínima garantizada de $40.000 en la cuota de julio, en caso de que el 5% a otorgarse sea inferior a ese monto.

Esta recomposición impacta en los ingresos más bajos de la actividad y representa un 11% sobre el básico de la categoría de convenio de redactor de la escala de diarios de ese mes.

Droguerías y laboratorios

La Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) acordó que este mes un cadete tendrá un sueldo inicial por encima de los $1.177.392 . De esta forma, la categoría más alta percibirá ingresos por $1.648.47 en julio, mientras que los de operarios con título habilitante son de $1.471.849,03 y un operario calificado alcanza los $1.110.544,64. En agosto comienzan las instancias de negociación para nuevos aumentos.

Telefónicos

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) alcanzó un acuerdo de incremento salarial con las empresas del sector telefónico que se hará efectivo con un pago único del 30% para todas las escalas sobre la base de los salarios de julio de 2023. Para el caso de la actividad fija, el incremento se distribuirá en un 60% en el salario básico y el 40% en el Adicional Especial. En tanto, para los trabajadores de la actividad móvil, el 100% del incremento irá al salario básico.

Además, el aumento del 30% impactará en el valor del bono correspondiente al Día del Trabajador Telefónico. La escala acordada por CONSITEL será la base para la apertura de la paritaria anual que va de julio 2024, a junio 2025.

Trabajadores del plástico

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOYEP) acordó los aumentos salariales para el trimestre junio-agosto y confirmó las nuevas escalas de sueldos y salarios básicos. El segundo tramo será de 4% en julio, también a calcular sobre el salario de mes anterior, con el pago de una suma fija no remunerativa de $123.855.

Por último, el acuerdo celebrado con la Cámara Argentina de la Industria del Plástico (CAIP) determina un incremento del 3% en los básicos de agosto, más el pago de una cifra no remunerativa de $127.570.

Camioneros

El gremio de Hugo Moyano acordó un aumento del 4% para el mes de julio y del 3% para el mes de agosto. Los incrementos se aplicarán sobre los sueldos de mayo.

Estacioneros

El Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), alcanzó una mejora salarial para el personal que consiste en un incremento del 10%, a liquidar en dos partes: julio y agosto.

Según los datos aportados por el portal Surtidores, el 10% que recibirán los estaciones, se divide de la siguiente manera: "la primera de un 7% (julio) y la segunda de un 3% (agosto), no remunerativo -se integrarán al básico en septiembre-, solo a efecto de las cargas patronales al Estado".

Sobre el carácter no remunerativo señalado, "sí serán tenidos en cuenta para el cálculo de todos los adicionales de los convenios respectivos (371/03, 521/07 y 317/99) y del Sueldo Anual Complementario correspondiente, y se efectuarán los aportes y contribuciones con destino a la Obra Social (leyes 23360 y 23661)", aclaró el medio.

Universitarios nacionales

El Gobierno otorgó un aumento salarial del 7,5% tras la falta de acuerdo en la negociación paritaria. FATUN (Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales) se manifestó en contra. La suba del 7,5% fue definida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente de la Secretaría de Educación, quien en los últimos días envió a las universidades nacionales el instructivo para la liquidación de haberes correspondiente al mes de julio de 2024, en el que se constata el aumento respecto del mes de junio del corriente año.

En el caso de los docentes nacionales, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) rechazó la oferta salarial presentada por el Gobierno nacional calificándola de “insuficiente” porque el Gobierno propuso un salario mínimo garantizado nacional de $420.000 para los salarios de julio.

Petróleo & Gas

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa acordó con las cámaras del sector petrolero una nueva suba salarial. En ese caso se trata de un 9,8%, que tiene como fecha de pago límite el 15 de agosto próximo.

El acta acuerdo establece que la suba se abonará como "una gratificación extraordinaria no remunerativa del 9,8%, que deberá hacerse efectiva antes del 15 de agosto de 2024”. La variación tendrá como base los salarios de abril del 2024. En agosto, señala el acta acuerdo, esta suma extraordinaria no remunerativa del 9,8% pactada, calculada sobre la base salarial de manera no acumulativa “pasará a ser remunerativa y a formar parte de los salarios y/o planillas salariales”.

Por su parte, la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles- Rama de Gas Licuado logró un acuerdo con la Secretaría de Trabajo para garantizar un aumento del 6% en el mes de julio.

Construcción

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) anunció un nuevo aumento salarial para los trabajadores del sector, efectivo a partir de julio, por lo que se mantiene para agosto. Este incremento del 11% forma parte de un acuerdo paritario que también incluye otros ajustes.

El gremio indicó que esta medida afectará a las categorías estipuladas en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 76/75.

Farmacéuticos

Un grupo de trabajadores alcanzó un nuevo acuerdo paritario por el cual, a partir de agosto, superará la línea del millón de pesos en los salarios básicos. Se trata de los farmacéuticos agrupados bajo la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), que en las últimas horas difundió la nueva grilla salarial para el sector.

La agrupación sindical confirmó así los nuevos incrementos para los haberes correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2024, con los que los empleados del último puesto de la escala salarial tendrán, en el octavo mes del año, un mínimo que superará los $750.000.

Este acuerdo contempla sumas no remunerativas para el mes de agosto. Los cadetes, por ejemplo, cobrarán una suma no remunerativa de $12.644 en julio. En tanto, los farmacéuticos recibirán bajo este concepto $187.572 en julio.

Las sumas extraordinaria no remunerativa en julio y agosto, por su parte, serán de $21.837 para cadetes y aprendices ayudantes, mientras que las de los farmacéuticos serán de $33.128.

Este último grupo, el más alto en la escala, en agosto cobrará $1.139.948 tras el acuerdo entre el gremio que dirige Sergio Haddad y los representantes empresarios de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

Transporte

Los trabajadores de transporte (UTA) negociaron que el básico de este mes ascenderá a $1.060.000 y se le agregará una suma de $250.000 y el adicional por viáticos de $145.488, totalizando un salario de $1.455.488. Adicionalmente el gremio y los representantes empresarios consensuaron el pago a los choferes de una suma no remunerativa de $100.000 en agosto, a cuenta de la nueva negociación paritaria.

Gastronómicos

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) confirmó que los trabajadores adheridos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 389/04, tendrán incorporado el adicional de 42,5% a su básico como parte del acuerdo firmado en julio.

Entidades deportivas y civiles

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) confirmó que sus trabajadores recibirán un aumento del 8% en julio. Todos calculados sobre los salarios vigentes a abril de 2024. Este esquema de ajuste progresivo busca mitigar el impacto de la inflación y asegurar una mejora sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Trabajadores de carga y descarga

Los empleados de la compañía Mercado Libre cobran en julio un salario inicial de casi $1.500.000. Específicamente, todas las categorías incluidas en el convenio colectivo de trabajo 508/07 y E 91/19 recibirán $1.486.093, considerando los adicionales (excepto la categoría "Maquinistas", a la que se le suma un extra del 2,5%). El pacto también contempla beneficios adquiridos en 2021, tales como un 15% por presentismo y un 2% por categoría adicional.

Municipales porteños

El Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) acordó un aumento del 5% con base a marzo. Y se aclaró que estos valores son liquidados en todos los conceptos adicionales, incluyendo antigüedad.

Estatales PBA

El Gobierno bonaerense llegó a un acuerdo paritario con los trabajadores estatales y docentes de la Provincia, por el cual los salarios de julio se incrementarán un 6,5% sobre la base de junio. El aumento impactará también en las jubilaciones. Además, se acordó la reapertura de la discusión salarial para agosto.

"De esta manera, los salarios se habrán incrementado el 8,7% a partir de enero, el 28,7% a partir de febrero, el 42,2% a partir de marzo, el 51,7% a partir de abril, el 59,2% a partir de mayo y el 69,55% a partir de julio", apuntaron desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Buenos Aires.

Fuente: Ámbito