Con una movilización, los gremios estatales pidieron por la reapertura de paritarias y rechazaron los descuentos

Este martes por la mañana, los sindicatos que componen la Intergremial confluyeron en una movilización hasta Casa de Gobierno con el objetivo de visibilizar el rechazo a la oferta salarial del Gobierno y reiteraron el pedido de devolución de los días de paro descontados.

Los municipales del Seom, los profesionales de Apuap, junto a los docentes de Adep y Cedems y el resto de los gremios que crearon la Intergremial en junio pasado, marcharon en la capital jujeña y llevaron sus demandas a Plaza Belgrano.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, Nicolás Fernández, secretario general de Apuap, indicó que la inflación descontrolada y los tarifazos devoran cada semana los salarios de los trabajadores por lo que exhortó “al Ejecutivo Provincial a que haga una correcta lectura de la medida de fuerza y nos convoque a una mesa de diálogo para, a través de ella, poder encontrar los canales que nos permitan recomponer el salario estatal al ritmo de la inflación".

Por su parte, Susana Ustarez, secretaria general de Apoc, adelantó que seguirán las medidas de fuerza. “Así como es continuo nuestro deterioro salarial, debe ser continua nuestra posición hasta que el Gobierno mejore su oferta y que ésta sea porcentual, tenga en cuenta la inflación y sea sustentable en el tiempo por lo menos hasta fin de año. Queremos un piso salarial que iguale la canasta básica y un aumento porcentual de acuerdo a la inflación”.

Movilización a Casa de Gobierno (Foto; Seom Jujuy)

En tanto que Mercedes Sosa, secretaria general del Cedems, aseguró que “en la última paritaria no hubo aumento”. “Hubo ofrecimiento de suplementos que no configuran una recompisición en un contexto inflacionario galopante”.

"Por otro lado, no se respetó el compromiso de parte del Gobierno de no descontar los días de huelga y en el caso de nuestro sindicato, en el mes de julio llevamos adelante dos días de paro y resulta que nos descontaron 80% del salario e incluso hay docentes que no realizaron paro y se les descontó", agregó Sosa.

Los gremios presentes en la movilización anticiparon que de no obtener un nuevo llamado a paritaria llevarán adelante asambleas con los afiliados para determinar nuevas medidas de fuerza.