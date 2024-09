Conflicto en el transporte: empresarios acusan a la UTA de extorsión y el gremio asegura que hace 5 meses espera respuestas

Transcurre el cuarto día de paro de transporte urbano de pasajeros en la capital jujeña con alto acatamiento en algunas empresas. En la previa de la reunión de conciliación obligatoria, las partes en el conflicto expresaron su postura.

Desde el sector empresarial acusan a la UTA de “extorsión” y sostienen además que el pedido del sindicato de los choferes es complejo de cumplir teniendo en cuenta que a nivel nacional se cortaron los subsidios.

Alejandro Pascua, gerente de la empresa Xibi-Xibi habló con AM-630 Lw8 y remarcó que el sector patronal hace los esfuerzos para mejorar los salarios pero cuestionó que la UTA pretenda que se paguen los mismos salarios que en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

“Estamos acostumbrados a que este gremio haga dos cosas, primero que se victimice y después utilice de rehenes a los usuarios para extorsionar a los empresarios y al gobierno. Es un modus operandi habitual. Estamos bajo conciliación obligatoria y la están incumpliendo, presionan a la gente para que no trabaje, apedrean coches, el gremio ha adoptado una postura totalmente intransigente”.

Sobre la intransigencia de la UTA, Pascua remarcó que se basa en el único pedido que tiene el gremio de cobrar los mismos salarios que se pagan en Buenos Aires. “Jujuy no es Buenos Aires, la provincia no tiene los ingresos que tienen las empresas en el AMBA por lo que no se tienen los recursos para pagar la misma escala salarial porque además ustedes saben que los subsidios al interior no llegan y era lo único que permitía a las empresas poder llegar a pagar los salarios que marcaba la paritaria nacional”.

Por otro lado, Pascua indicó que los subsidios por si solo no sirven si no se cobra un valor adecuado en la tarifa. “El boleto tiene que ir incrementando a medida que aumentan los costos de las empresas pero los empresarios no decidimos sobre el precio del boleto”.

Para finalizar, el empresario del transporte calificó a la propuesta salarial que se le ha comunicado a la UTA (850 mil pesos conformado del sueldo básico y viáticos) como “muy buena”. “Es lo que pueden pagar las empresas que conforman la Cámara del Transporte de Jujuy. Nosotros como empresarios no podemos pagar otra escala salarial porque no contamos con los recursos”.

Por su parte desde la UTA, se manifestaron en la mañana de este lunes en el edificio central de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y en Casa de Gobierno en donde presentaron un petitorio.

“El petitorio está dirigido a las autoridades que son las máximas autoridades del sistema de transporte como ente regulador. Existe un pliego de bases y condiciones que marca que las empresas deben cumplir con su obligación de pagar los salarios en tiempo y forma y garantizar las condiciones laborales”, explicó Sergio Lobo, secretario general de la UTA.

Por otro lado, el titular de la UTA, recordó que hace cinco meses que el gremio espera que se cumplan con sus demandas para evitar un conflicto. “Al no existir un respuesta favorable esto derivó en un paro y la paralización de los servicios de las líneas urbanas”.

Sergio Lobo, secretario general de UTA Jujuy

Por último, Lobo rechazó que se responsabilice al gremio por la crisis en el transporte. “La negativa del empresariado de avanzar en una propuesta razonable hace que no exista una respuesta favorable. Nosotros esperamos por una solución ya que se trata del salario de los compañeros que no es ni mas ni menos que el sustento diario de cientos de familias”.