Conocé el estado de las rutas este jueves en Jujuy

La Secretaría de Seguridad Vial informó cómo se encuentran el estado de las rutas nacionales y provinciales este jueves 21 de marzo.
- RP 4 TRAMO LA HORQUETA (CORTADA POR DERRUMBE)
- RP 10 TRAMO ARROYO S/N COLAPSO DEL PUENTE A 2,5 KM DE RN 66 -TRANSITAR CON PRECAUCIÓN, PERSONAL REALIZA TAREAS DE MANTENIMIENTO
- RP 20 TRAMO EMP. RP 56 CAMINO A LAS ESCALERAS -TRANSITAR CON PRECAUCIÓN PERSONAL REALIZANDO TAREAS DE MANTENIMIENTO
- RP 26 TRAMO EMP RP 42 (SAN ANTONIO) - RN 9 (EL CEIBAL)- TRANSITAR CON PRECAUCION, PERSONAL REALIZANDO TAREAS DE MANTENIMIENTO
- RP 29 TRAMO ARROYO QUEBRADA HONDA (RIO TIRAXI)
- RP 48 TRAMO RIO PERICO - TRANSITAR CON PRECAUCION, PERSONAL REALIZA TAREAS DE MANTENIMIENTO
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE LOS TRAMOS MENCIONADOS SE ENCUENTRAN INTRANSITABLES POR CRECIDA DE ARROYOS Y RIOS,POR LO QUE SOLICITA TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS Y EVITAR CIRCULAR POR DICHOS TRAMOS, CONFORME INFORMACIÓN BRINDADA POR PERSONAL DE SEGURIDAD VIAL
- RN 34 KM 1210 - LOC. DE SAN PEDRO, SENTIDO SUR/NORTE
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: MEDIA CALZADA CON PASO ALTERNADO
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES DEBIDO AL REBALSE DE UN CANAL DE RIEGO LO QUE PROVOCÓ SOCAVAMIENTO DE LA BANQUINA Y POR DEBAJO DE LA CALZADA, EL TRÁNSITO VEHICULAR SE ENCUENTRA MEDIA CALZADA CON PRECAUCIÓN, SE RECOMIENDA A LOS SRES. CONDUCTORES TRANSITAR CON PRECAUCIÓN POR DICHO SECTOR
- RP 19 CAMINO NORMENTA - DPTO LEDESMA
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE EL TRAMO MENCIONADO SE ENCUENTRA INTRANSITABLE POR CRECIDA DE RÍOS,POR LO QUE SOLICITA TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS Y EVITAR CIRCULAR POR DICHOS TRAMOS, CONFORME INFORMACIÓN BRINDADA POR PERSONAL DE DPV
- RP 37 TRAMO LOC. EL TALAR ALT. SECTOR LA MEDIA LUNA, CON DIRECCIÓN HACIA ACCESO NORTE LOC. DE PICHANAL (SALTA)- DPTO SANTA BARBARA - ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL CON DESVÍOS HABILITADOS POR CAMINO INTERNO
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE POR SOCAVAMIENTO DEL TRAMO MENCIONADO POR CRECIDA DEL CAUDAL DE AGUA DEL RÍO SAN FRANCISCO, EL TRAMO MENCIONADO SE ENCUENTRA CORTADOS, A RAÍZ DE ELLO SE EMPRESA LEDESMA HABILITÓ DESVÍOS POR CAMINOS INTERNOS, POR LO QUE SE SOLICITA EVITAR CIRCULAR POR MENCIONADO TRAMO DE LA VÍA Y EVITAR EL TRANSITO DURANTE LA LLUVIAS
- RP 73 CAMINO A LOCALIDAD DE COCTACA - DPTO. HUMAHUACA - ESTADO DE TRANSITABILIDAD: INTRANSITABLE
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE CONTINÚAN LAS LABORES POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DPV PARA HABILITAR LA CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO, YA QUE DICHO SECTOR SE ENCUENTRA INTRANSITABLE POR CRECIDA DE CAUDAL DE AGUA DEL RÍO PUCARÁ, POR LO QUE SE SOLICITA EVITAR CIRCULAR POR MENCIONADO TRAMO DE LA VIA Y EVITAR EL TRÁNSITO DURANTE LA LLUVIAS
- RUTA PROV. N° 35 ALT. TILQUIZA - ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL
- RUTA PROV. N° 35 ALT. LA CUESTA - ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE DICHOS TRAMOS SE ENCUENTRAN CORTADOS POR DESMORONAMIENTOS, CAIDA DE ARBOLES Y CRECIDA DEL CAUDAL DE AGUA, POR LO QUE SE SOLICITA EVITAR CIRCULAR POR MENCIONADO TRAMO DE LA VIA Y EVITAR EL TRANSITO DURANTE LA LLUVIAS
- RUTA INTERNA DESDE TRES CRUCES HACIA EL AGUILAR - ALT. PARAJE RIO GRANDE - DPTO HUMAHUACA - ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE DICHO TRAMO SE ENCUENTRA CORTADO POR SOCAVAMIENTO DE LA VÍA, POR LO QUE SE SOLICITA EVITAR CIRCULAR POR MENCIONADO TRAMO DE LA VÍA Y EVITAR EL TRANSITO DURANTE LA LLUVIAS
- RP 37 TRAMO LOC. DE VINALITO HACIA LOC. DE EL TALAR - DPTO SANTA BARBARA - ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL CON DESVIOS HABILITADOS POR CAMINO INTERNO
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE POR REBALSE DEL RÍO SAN FRANCISCO EN VARIOS SECTORES DE RP 37, LOS TRAMOS MENCIONADOS SE ENCUENTRAN CORTADOS, A RAÍZ DE ELLO SE HABILITÓ DESVÍOS POR CAMINOS INTERNOS, POR LO QUE SE SOLICITA CIRCULAR CON PRECAUCIÓN POR MENCIONADO TRAMO DE LA VIA Y EVITAR EL TRANSITO DURANTE LA LLUVIAS