Consecuencias del faltante de gasoil en el sector productivo de Jujuy

Las consecuencias del faltante de combustible en el país agrava distintos sectores. Uno de ellos es el productivo en Jujuy, donde se ven afectados por no poder contar con el transporte para enviar productos ni recibir materia prima de otros puntos.

Al respecto Rubén Tapia, titular de la firma Cereales Norte Grande que se dedica a la producción de cereales y legumbres en la provincia, dijo “esta problemática viene desde hace mucho y nos afecta a todos tanto como para reparto, para el funcionamiento de maquinarias y no se reciben materia prima. Tenemos transporte que viene de Rosario de la Frontera, Santiago del Estero y no pueden traer ni llevar maíz porque no tienen gasoil”.

“Mi análisis es que han hecho esta maniobra para que no crezca la inflación en el mes de octubre, sino ya se hacía de dos dígitos. Ahora que pasó octubre, van a liberar un poco y van a volver a subir los precios”.

Tapia manifestó que ante esa posibilidad, se van a producir reajustes, “lamentablemente va a suceder, lo de la inflación no es algo nuevo, el kilo que estaba 60 pesos ahora lo estamos dando de 85 a 95 pero depende de la variedad”, por lo que hubo hasta un 50% de aumento en el último tiempo.

Por otra parte, el titular de Cereales Norte Grande, contó que las subas también impactan en la problemática de la producción.

“Tenemos muchos problemas para producir, uno es el factor climático, el segundo es de insumos y tercero es el de combustibles, poca lluvia, no hay cubiertas, repuesto para los tractores; eso hizo poca producción de las legumbres”.

“Pueden haber aumentos los próximos días, estamos muy complicados como país”.