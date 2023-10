Continúa el conflicto en la Cooperativa Telefónica: "Estamos en el aire y sin respuesta"

En el mes de septiembre, trabajadores de la Cooperativa Telefónica de Palpalá (Cootepal) realizaron un contundente reclamo por la falta de pago de haberes . Durante los días de reclamo , un grupo de trabajadores fue despedido y desde el Ministerio de Trabajo se dictó la conciliación obligatoria.

Tras el cumplimiento del plazo de la conciliación, el cual expiró el pasado 11 de octubre, trabajadores volvieron a reclamar el incumplimiento de los pagos. En diálogo con Canal 7, dos trabajadores, Omar Oliveira y José Luna, explicaron cuál es la situación a la fecha.

"En este momento nosotros estamos reunidos con los compañeros reclamando el pago de los haberes del mes de agosto. El conflicto comenzó en el mes de septiembre. Nosotros la conciliación obligatoria la terminamos la semana pasada, periodo en el cual ya había quedado el Tesorero con nosotros con el compromiso de pagarnos hasta el 15 los haberes de agosto", indicó uno de los damnificados.

Luego agregó: "Hasta el día de la fecha no nos han depositado nada y esa es una parte del reclamo. Nosotros venimos con una deuda mucho más vieja, estamos hablando de Paritaria 2022, SAC segundo semestre 2022, Paritaria 2023, SAC primer semestre 2023. Toda esa deuda en la cual nosotros intimamos vía cartas documentos al Consejo de Administración, no hemos tenido una respuesta favorable".

Más adelante el trabajador precisó que durante la conciliación no hubo una propuesta. "Ellos lo único que optaron fue por despedir a 16 compañeros, y una de las propuestas fue tomar a 9, pero el quid de la cuestión por el cual fuimos a conciliación no fue por el tema de los despedidos, fue por la deuda que nos están debiendo. No hubo nunca una propuesta seria desde el mes de enero, que fue cuando planteamos el problema".

Finalmente, el hombre detalló: "La cooperativa tiene los ingresos, ha bajado la calidad del servicio y por lo tanto, han aumentado la cantidad de bajas. Pero creo que no es una excusa para que ellos no se comprometan a pagarnos el sueldo. Han tomado gente en seguridad privada, han tomado para suplantarnos a nosotros en la fuerza laboral y consideramos que, si tienen para pagar ese tipo de cosas, por qué pueden pagarnos a nosotros.

La verdad que la situación es muy desbordante, detrás de nosotros hay familias, estamos en el aire sin respuesta de parte del Consejo de Administración".