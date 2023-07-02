Continúan los bloqueos de caminos en Jujuy: conocé el estado de las rutas este domingo 2 de julio

La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy informó el estado actual de las rutas este domingo 2 de julio en la provincia.
El estado de las rutas - Actualizado 06:15 horas
Ruta Nacional 9
• RN 9 KM 1773 ACC. TILCARA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3hs
• RN 9 KM 1805 ACC. NORTE DE UQUIA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min
• RN 9 KM 1811,5 PARAJE SAN ROQUE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min
• RN 9 Y RN 52 ALT ACC PURMAMARCA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 30 min
• RN 9 KM 1900 ACC. SUR DE ABRA PAMPA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 5h POR 15 min
• RN 9 KM1971 ACC. LA QUIACA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 4h POR 15 min
Ruta Nacional 52
• RN 52 KM 135 ALT. LOC. DE SUSQUES: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
• RN 52 ACC. CAUCHARI: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
Ruta Nacional 40
• RN 40 ACC. CORANZULI: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 6 hs