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Continúan los bloqueos de caminos en Jujuy: conocé el estado de las rutas este domingo 2 de julio

A más de dos semanas del inicio de los cortes de ruta, aún quedan diez puntos donde el bloqueo continúa. Conocé el reporte actualizado

corte en purmamarca
corte en purmamarca

Somos Jujuy por Somos Jujuy | 02-07-2023

La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy informó el estado actual de las rutas este domingo 2 de julio en la provincia.

El estado de las rutas - Actualizado 06:15 horas

Ruta Nacional 9

• RN 9 KM 1773 ACC. TILCARA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3hs

• RN 9 KM 1805 ACC. NORTE DE UQUIA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min

• RN 9 KM 1811,5 PARAJE SAN ROQUE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min

• RN 9 Y RN 52 ALT ACC PURMAMARCA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 30 min

• RN 9 KM 1900 ACC. SUR DE ABRA PAMPA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 5h POR 15 min

• RN 9 KM1971 ACC. LA QUIACA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 4h POR 15 min

Ruta Nacional 52 

• RN 52 KM 135 ALT. LOC. DE SUSQUES: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h

• RN 52 ACC. CAUCHARI: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h

Ruta Nacional 40

• RN 40 ACC. CORANZULI: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 6 hs

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