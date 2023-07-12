Continúan los cortes de rutas en Jujuy: cuál es el estado de cada una este martes 12 de julio

TRÁNSITO
La Secretaría de Seguridad Vial informó el estado de las rutas tras continuar con los cortes de ruta en diferentes sectores de Jujuy.
Actualización 06:10 hs
Ruta Nacional 9
- RN 9 Y RN 52 ALT ACC PURMAMARCA: CORTE TOTAL, SE HABILITA A: 00 hs - 03 hs - 06 hs - 09 hs - 12 hs - 15 hs - 18 hs - 21 hs
- RN 9 KM 1773 ACC. SUR A TILCARA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
- RN 9 KM 1805 ACC. NORTE DE UQUIA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
- RN 9 KM 1811,5 PARAJE SAN ROQUE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
- RN 9 KM 1830 ALT HORNADITAS: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
- RN 9 Y RP 13 ALT ACC ITURBE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
- RN 9 KM 1900 ACC. SUR DE ABRA PAMPA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
- RN 9 KM 1971 ACC. LA QUIACA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 4h
Ruta Nacional 40
- RN 40 ACC. CORANZULI: CORTE TOTAL, SE HABILTA CADA 12h
Ruta Nacional 52
- RN 52 KM 135 ALT. LOC. DE SUSQUES: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 6h