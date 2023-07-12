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TRÁNSITO

Continúan los cortes de rutas en Jujuy: cuál es el estado de cada una este martes 12 de julio

Cómo continúa el estado de las rutas nacionales y provinciales en Jujuy.

corte de ruta
corte de ruta Prensa Originaria Llankaj MAKI

Somos Jujuy por Somos Jujuy | 12-07-2023

La Secretaría de Seguridad Vial informó el estado de las rutas tras continuar con los cortes de ruta en diferentes sectores de Jujuy.

Actualización 06:10 hs

 

Ruta Nacional 9

  • RN 9 Y RN 52 ALT ACC PURMAMARCA: CORTE TOTAL, SE HABILITA A: 00 hs - 03 hs - 06 hs - 09 hs - 12 hs - 15 hs - 18 hs - 21 hs
  • RN 9 KM 1773 ACC. SUR A TILCARA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
  • RN 9  KM 1805 ACC. NORTE DE UQUIA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
  • RN 9 KM 1811,5 PARAJE SAN ROQUE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
  • RN 9  KM 1830 ALT HORNADITAS: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
  • RN 9 Y RP 13 ALT ACC ITURBE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
  • RN 9 KM 1900 ACC. SUR DE ABRA PAMPA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
  • RN 9 KM 1971 ACC. LA QUIACA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 4h

Ruta Nacional 40

  • RN 40 ACC. CORANZULI: CORTE TOTAL, SE HABILTA CADA 12h

Ruta Nacional 52

  • RN 52 KM 135 ALT. LOC. DE SUSQUES: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 6h
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