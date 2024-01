Convenio entre la feria frutihortícola y el municipio de Perico asegura los puestos de trabajo y una renta para inversiones

Este martes se realizó la firma de un convenio de acuerdo de reconocimiento de deuda y de pago de alquileres a favor del municipio de Perico por parte de la Cooperativa Frutihortícola. "Es un beneficio concreto de esta explotación comercial", sintetizaron en la conferencia de prensa que se realizó junto con autoridades locales y provinciales.

"Con el avance de los distintos litigios ha quedado demostrada la titularidad del municipio de Perico, que existe una deuda que la Cooperativa Expediente de Frutihortícola tiene que cancelar y que a partir de la suscripción de este convenio todos los meses la municipalidad de Perico va a tener un ingreso que será volcado en servicios, en obra y en beneficios para todos los periqueños", puntualizaron detallando el contexto en el que se suscita este convenio.

En la conferencia de prensa explicaron que por medio de este convenio se podrá ordenar, controlar y llevar adelante actividades necesarias para que la actividad comercial que se desarrolla en la feria frutihortícola esté asegurada.

"Queda reconocida la titularidad del dominio, se paga la deuda y a partir de ahora se empieza a pagar todos los meses alquileres reconociendo una serie de facultades que va a tener la Municipalidad para que no vuelvan a existir procesos judiciales y ante la falta de pago e incumplimiento, exista la capacidad de accionar más rápido", sostuvo quien explicó la situación y el contexto de este convenio.

El intendente Ficoseco sobre la firma de convenio: "Perico se va poniendo nuevamente en marcha"

El intendente de Perico, Rolando Ficoseco, agradeció la cooperación de las partes que intervinieron en este proceso. Además, resaltó la importancia de la feria frutihortícola y manifestó: "Es el mercado más importante del noroeste argentino, son muchas las personas de otras provincias que vienen a abastecerse acá, incluso del sur de Bolivia".

Ficoseco recordó que cuando inició la feria, era un lugar despoblado y que requirió muchos esfuerzos desarrollarla. "Era un solo lote con desniveles en el que hubo que trabajar mucho. En el medio tuvimos un desencuentro en el camino, sabemos que este mercado podría haber sido más fructífero, venia con mucha fuerzo y entusiasmo porque sabemos que cuando hay confianza las cosas caminan. Nos tocó ese tiempo de desencuentro y ahora nuevamente el municipio se pone a disposición para fortalecer la feria frutihortícola. Estoy convencido que esto nos va a fortalecer y Perico va a seguir creciendo".

El intendente que lleva 5 semanas al frente del municipio remarcó que "Perico se pone nuevamente en marcha" y remarcó que las peleas que se dieron en el pasado no contribuyeron a que la ciudad creciera: "En nuestra municipalidad hubo un desencuentro, un intendente tuvo que salir sin terminar su mandato. Eso también atrasó muchísimo porque las peleas trajeron consecuencias. Vamos a trabajar para darle la transparencia y las obras que necesite Perico".

Asimismo, Ficoseco reiteró que al asumir encontró "un municipio diezmado" luego de la intendencia interina de Walter Cardozo. "Llegamos y encontramos un déficit importante. Lo manifesté en mi primera conferencia de prensa, el déficit era tan grande que no sabíamos por donde empezar para solucionar los problemas. Ni siquiera lo que recauda el municipio nos servía para cumplir con las necesidades", aseveró.

En esta línea, Ficoseco sostuvo: "Quiero dejar un municipio de pie, funcionando con todas las instituciones, cuidando al vecino".

Firmaron un convenio entre la feria frutihortícola y el municipio de Perico

Presidente de la Cooperativo Frutihortícola: "Esto significa mucho para todo el pueblo de Perico"

Por su parte, Máximo Castro como presidente de la Cooperativa Frutihortícola manifestó su agradecimiento a la apertura para solucionar los problemas que heredaron y remarcó lo que significa para todo el pueblo de Perico.

"Quiero recalcar lo que significa este convenio para que quede claro no solo para el pueblo de Perico, no solo para el consejo de administración, no solo para nuestra cooperativa, el Consejo Deliberante, todas las partes que intervienen serán afectadas", sintetizó Castro.

Además, Castro precisó que la firma que tuvo lugar este martes significa "tranquilidad y continuidad en los puestos de trabajo".

"Necesitamos trabajar de manera tranquila, fuerte, para que nuestro pueblo crezca. De manera conjunta con nuestra intendencia, con nuestro pueblo", puntualizó y expresó que de esta manera se termina "con un problema muy grande".