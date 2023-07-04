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TRÁNSITO

Cortes de rutas en Jujuy: el estado de transitabilidad este 4 de julio

La Secretaría de Seguridad Vial informó qué rutas se encuentran con cortes de tránsito y cómo son las modalidades.

corte sobre ruta 34 libertador ledesma
corte sobre ruta 34 libertador ledesma

Somos Jujuy por Somos Jujuy | 04-07-2023

La Secretaría de Seguridad Vial informó el estado de las rutas en Jujuy tras un nuevo día de cortes. Actualización 12.00 horas.

ACCESO SUR A SAN SALVADOR DE JUJUY ALTURA EX CASILLA DE TURISMO 

Ruta Nacional 34

  • RN 34 ALT PUENTE SAN LORENZO CORTE TOTAL: MODALIDAD A CORFIRMAR

Ruta Nacional 66

  • RUTA NAC. 66 FINCA EL PONGO: TRANSITABLE
  • RN 66 ALT MARINARO CIUDAD DE PALPALA SENTIDO SUR NORTE CORTE TOTAL: MODALIDAD A CONFIRMAR. 

Ruta Nacional 9

  • RN 9 KM 1773 ACC. TILCARA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3hs
  • RN 9 KM 1805 ACC. NORTE DE UQUIA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min
  • RN 9 KM 1811,5 PARAJE SAN ROQUE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min
  • RN 9 Y RN 52 ALT ACC PURMAMARCA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 30 min
  • RN 9 Y RP 13 ALT ACC ITURBE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
  • RN 9 KM 1900 ACC. SUR DE ABRA PAMPA: SE HABILITA CADA 6h
  • RN 9 KM1971 ACC. LA QUIACA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 6 HS POR 15 MINUTOS

Ruta Nacional 52

  • RN 52 KM 135 ALT. LOC. DE SUSQUES: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
  • RN 52 ACC. CAUCHARI: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h

Ruta Nacional 40

  • RN 40 ACC. CORANZULI: CORTE TOTAL, SIN MODALIDAD DE PASO
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