Cortes de rutas en Jujuy: el estado de transitabilidad este 4 de julio

TRÁNSITO
La Secretaría de Seguridad Vial informó el estado de las rutas en Jujuy tras un nuevo día de cortes. Actualización 12.00 horas.
ACCESO SUR A SAN SALVADOR DE JUJUY ALTURA EX CASILLA DE TURISMO
Ruta Nacional 34
- RN 34 ALT PUENTE SAN LORENZO CORTE TOTAL: MODALIDAD A CORFIRMAR
Ruta Nacional 66
- RUTA NAC. 66 FINCA EL PONGO: TRANSITABLE
- RN 66 ALT MARINARO CIUDAD DE PALPALA SENTIDO SUR NORTE CORTE TOTAL: MODALIDAD A CONFIRMAR.
Ruta Nacional 9
- RN 9 KM 1773 ACC. TILCARA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3hs
- RN 9 KM 1805 ACC. NORTE DE UQUIA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min
- RN 9 KM 1811,5 PARAJE SAN ROQUE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min
- RN 9 Y RN 52 ALT ACC PURMAMARCA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 30 min
- RN 9 Y RP 13 ALT ACC ITURBE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
- RN 9 KM 1900 ACC. SUR DE ABRA PAMPA: SE HABILITA CADA 6h
- RN 9 KM1971 ACC. LA QUIACA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 6 HS POR 15 MINUTOS
Ruta Nacional 52
- RN 52 KM 135 ALT. LOC. DE SUSQUES: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
- RN 52 ACC. CAUCHARI: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
Ruta Nacional 40
- RN 40 ACC. CORANZULI: CORTE TOTAL, SIN MODALIDAD DE PASO