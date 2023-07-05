Cortes de rutas permanentes en Jujuy: estado de transitabilidad para este 5 de julio

TRÁNSITO
La Secretaría de Seguridad Vial informó el estado de las rutas en Jujuy tras un nuevo día de cortes en distintos puntos de la provincia.
Actualización 06.10 horas
Ruta Nacional 34
- TRANSITABLE
Ruta Nacional 66
- TRANSITABLE
Ruta Nacional 9
- RN 9 KM 1773 ACC. TILCARA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3hs
- RN 9 KM 1805 ACC. NORTE DE UQUIA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min
- RN 9 KM 1811,5 PARAJE SAN ROQUE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min
- RN 9 Y RN 52 ALT ACC PURMAMARCA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 30 min
- RN 9 Y RP 13 ALT ACC ITURBE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
- RN 9 KM 1900 ACC. SUR DE ABRA PAMPA: SE HABILITA CADA 6HS
- RN 9 KM1971 ACC. LA QUIACA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 6 HS POR 15 MINUTOS
Ruta Nacional 52
- RN 52 KM 135 ALT. LOC. DE SUSQUES: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
- RN 52 ACC. CAUCHARI: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
Ruta Nacional 40
- RN 40 ACC. CORANZULI: CORTE TOTAL, SIN MODALIDAD DE PASO