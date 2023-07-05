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TRÁNSITO

Cortes de rutas permanentes en Jujuy: estado de transitabilidad para este 5 de julio

Nuevo día de cortes. La Secretaría de Seguridad Vial informó cuál es el estado de las rutas para la mitad de semana.

ruta 66 corte
ruta 66 corte archivo

Somos Jujuy por Somos Jujuy | 05-07-2023

La Secretaría de Seguridad Vial informó el estado de las rutas en Jujuy tras un nuevo día de cortes en distintos puntos de la provincia.

Actualización 06.10 horas

Ruta Nacional 34

  • TRANSITABLE

 Ruta Nacional 66 

  • TRANSITABLE

Ruta Nacional 9 

  • RN 9 KM 1773 ACC. TILCARA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3hs
  • RN 9  KM 1805 ACC. NORTE DE UQUIA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min
  • RN 9 KM 1811,5 PARAJE SAN ROQUE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min
  • RN 9 Y RN 52 ALT ACC PURMAMARCA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 30 min
  • RN 9 Y RP 13 ALT ACC ITURBE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
  • RN 9 KM 1900 ACC. SUR DE ABRA PAMPA: SE HABILITA CADA 6HS
  • RN 9 KM1971 ACC. LA QUIACA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 6 HS POR 15 MINUTOS

Ruta Nacional 52 

  • RN 52 KM 135 ALT. LOC. DE SUSQUES: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
  • RN 52 ACC. CAUCHARI: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h

Ruta Nacional 40

  • RN 40 ACC. CORANZULI: CORTE TOTAL, SIN MODALIDAD DE PASO
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