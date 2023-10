Creció el turismo de extranjeros en Jujuy por la devaluación

Constantemente llegan turistas a la provincia para conocer los diversos paisajes que ofrece Jujuy, especialmente en la Quebrada.

Hugo Ovando, miembro de la Asociación Jujeña de Agencias de viajes y turismo a Canal 7 de Jujuy, indicó, que actualmente están llegando turistas extranjeros a Jujuy . “Es importante para para ellos, por su poder adquisitivo, la diferencia de cambio”, explicó

Esta vez, se promocionó a la provincia en un evento organizado por el Instituto Nacional de Promoción Turística orgaizado en Chile en las ciudades de Calama y Antofagasta. “Promocionamos región Valles y Yungas, porque ellos buscan un contraste, así que quedaron muy interesados en venir a conocer, sobre todo el Parque Nacional Calilegua y otros circuitos turísticos", aseguró

Explicó que desde Chile, el objetivo es que los minerso recorran el norte argentino “y que lógicamente vengan a la provincia de Jujuy por lo que también ofrecimos paquetes turísticos, alojamientos y servicios de excursiones".

La ocupación hotelera para el fin de semana largo de octubre llega al 70% en Jujuy

El gobierno lanzó la quinta edición del programa Pre- Viaje y a partir de ese programa, miles de argentinos aprovechan para planear sus vacaciones, especialmente durante los fines de semana XXL.

Federico Posadas, ministro de Turismo de Jujuy dialogó con Canal 7 de Jujuy y comentó que para el fin de semana largo de octubre, del viernes 13 al lunes 16 ya hay un 70% de ocupación hotelera .

“La demanda hotelera no afloja a pesar de la crisis, evidentemente la gente no puede viajar al exterior por lo que elige un destino nacional y Jujuy tiene una buena participación e incluso hubo un crecimiento porque del 11 lugar que estábamos pasamos al séptimo, considerando que no somos una plaza turística muy fuerte”, explicó el ministro.

Indicó, que la provincia se fue diversificando sobre todo en la región de las Yungas. “En San Francisco, estamos viendo que estamos recibiendo 500 personas por día, cuando antes recibíamos 100 por día” afirmó y destacó que hace falta una gran infraestructura porque “tiene un potencial de crecimiento muy fuerte”