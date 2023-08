Crisis y devaluación: la realidad de las pymes de Jujuy

Luego de las elecciones Paso, el rumbo del país de modificó por completo. Por ese motivo los referentes de las Cámaras de Comercio, Construcción y Combustibles dieron cuenta el impacto en Jujuy.

“Nuestro sector viene muy golpeado, tenemos una situación contradictoria en nuestra base, hay mucho trabajo las empresas constructoras están en situaciones graves. Si bien somos optimistas pero se puede proyectar la realidad porque se nos presenta un panorama cada vez más grave”, indicó el primer lugar Pablo Forbice, desde la Cámara de la Construcción.

Sobre las medidas con la devaluación post elecciones y los recientes anuncios de Sergio Massa, dijo que agravan más la situación, “las últimas medidas nos parece lógicas porque la gente necesita una recomposición pero nos parece un poco incorrecta de ser impuesta, se desnaturaliza las paritarias y se imponen condiciones diferentes”.

“Y por otro lado el hilo se corta por lo mas delgado, somos uno de los eslabones más delgados como pymes y terminamos financiando al estado para estos tipos de medidas. Se nos piden mayores esfuerzos pero lo que en realidad necesitamos es ayuda. Las pymes son los que dan empleo”.

Por su parte, Alejandro Bustamante, titular de la Cámara de Comercio de Jujuy, consideró que “si bien son paliativos para gente que hoy está necesitando de un bono o una ayuda económica, no sabemos cómo van a impactar estas medidas en el mercado”.

Resaltó que “esto se financia con más emisión, que va a implicar un aumento de la inflación, que es el grave flagelo que tenemos hoy los argentinos”.

“Tenemos un panorama bastante complicado e incierto”, afirmó Bustamante y señaló que “nadie puede decir que va a pasar de acá a tres días en la economía”.

En ese sentido, remarcó que “la incertidumbre es el gran problema que tenemos” y consideró que es factible pensar en posibles cierres de comercios. “Esperemos que podamos tener algún viso de normalidad y no lleguemos a eso”, indicó.

En relación al proyecto de dolarización, Bustamante consideró que “es una pregunta difícil, porque quienes la proponen no están siendo muy claros en cómo la implementarían”.

En esa línea, consideró que “la economía argentina está cuasi dolarizada, porque vemos al dólar como una moneda de resguardo de valor y ante cualquier crisis los argentinos corren a resguardar sus pesos comprando dólares”.

“Deberíamos centrarnos más en ver cómo reducir el déficit fiscal, reducir la inflación y acomodar las cuentas públicas de modo de tener una economía más normal”, señaló y consideró que “tenemos que concentrarnos en eso antes de analizar estos grandes proyectos de los que no sabemos la viabilidad ni cómo se van a implementar”.

En tanto Alfredo Gonzales, desde la Cámara de Combustibles recalcó que desde la devaluación post elecciones Paso, se produjo una reducción del 30% del volúmen que se necesita para el consumo local, “ya hemos tenido recortes que van a llevar a que cada fin de mes hayan largas filas de vehículos para cargar. La situación de las estaciones de servicio es crítica, en el Norte las Refinor están teniendo reducciones de cupos, por lo que están cerrando y reducen el personal de manera fuerte, y por detrás siguen las estaciones del interior que consiguen los combustibles más caros porque lo compran pero no pueden vender y terminarán cerrando”.

“El arreglo sobre los precios de los combustibles lo fijan las petroleras con el Gobierno, pero no con las estaciones de servicio. Solamente YPF no bajó el cupo pero como hay baja en la demás estaciones, lo que tiene no alcanza a cubrir la demanda y terminan derivando el corte de stock en todos los servicios”.

Finalemte, sobre su posición de dolarizar o no el país, dijo que el vehículo primero es ordenar la economía actual, y después elegir la moneda.