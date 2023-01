Crisis ganadera en la puna de Jujuy: "No hay pasto y los animales no tienen agua"

La sequía golpea al sector agrícola ganadero en todo el país pero en algunas zonas la situación es crítica. Ese es el caso de la Puna de Jujuy , donde la falta de lluvias deja sin agua a los animales y no permite el crecimiento de los pastos para su engorde.

"La pastura está escasa, los animales están delgados por las pocas lluvias que hay y no tenemos acceso a agua corriente. Es un lugar seco, solo tenemos provisión por aguadas pero este año no se llenaron, no tenemos agua", indicó Saturnina Guanactolay, de la zona de Santuario, en diálogo con Canal 7.

La mujer que cuenta con una hacienda de 100 llamas y 40 corderos sostuvo que "el problema es que el animal está flaco y no se puede vender la carne ni pedir precio". Asimismo, señaló que debido a la falta de pastos tiene que apelar a la compra de forrajes, lo que implica grandes aportes.

En cuanto a cómo se perfilan las próximas semanas si no llueve, planteó: "sí o sí hay que buscar pastura y migrar para otro lugar, pero en todos lados es la misma situación, no hay lluvias. Este año va a ser muy complicado para todos los productores. Si no hay lluvias no hay pasto".

Natalia, otra productora de ovejas, llamas y cabras en la región, afirmó que se la "rebuscan" para subsistir. "Estamos viendo cómo hacemos con los animales, cómo aguantar porque no tienen pastura y agua que es principal en el campo", apuntó.

"Hay un río, pero tiene muy poquita agua, estamos esperando que llueva, porque hay cada vez menos agua. Llueve poquito y necesitamos mucha lluvia, mucha afluencia", aseguró.

PRODUCTORES DE JUJUY PUEDEN TRAMITAR EL CERTIFICADO DE EMERGENCIA

"En la página del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Jujuy existe un botón de emergencia agropecuaria, donde los productores pueden entrar para obtener su certificado de emergencia", explicó Patricia Ríos, secretaria de Desarrollo Productivo. La certificación posibilita acceder a beneficios.

"Se han inscripto muy pocos, tenemos entre 900 y 1200 productores que deberían estar accediendo al certificado de emergencia", estimó y sostuvo que trabajan de manera articulada con intendencias y comisiones municipales para que los damnificados accedan a la información.

En cuanto a los beneficios que dispondrá el Gobierno nacional para la asistencia, Ríos indicó que "no sólo tiene que ver con organismos como Afip, sino que nos van a permitir acceder a programas nacionales que nos puedan ayudar no solo a hacer obras hídricas grandes sino a un fondo que permita a los productores hacer obras intraprediales".