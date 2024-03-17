Cuál es el estado de rutas en Jujuy este domingo 17 de marzo

Rutas anegadas, caminos intransitables y pasos con precaución: así se encuentran las ruta que atraviesan Jujuy este domingo 17 de marzo.
- RN 52 KM 51 ALT. PARAJE SALADILLO
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES POR INVASION DE SEDIMENTO SOBRE CALZADA, EL TRANSITO SE ENCUENTRA CON CORTE TOTAL, SE RECOMIENDA CIRCULAR CON VELOCIDAD REDUCIDA, MANTENIENDO LA DISTANCIA APROPIADA DE FRENADO Y RESPETANDO LAS SEÑALIZACIONES VIALES
- RUTA PROV. N° 35 ALT. TILQUIZA
- RUTA PROV. N° 35 ALT. LA CUESTA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE DICHOS TRAMOS SE ENCUENTRAN CORTADOS POR DESMORONAMIENTOS, CAIDA DE ARBOLES Y CRECIDA DEL CAUDAL DE AGUA, POR LO QUE SE SOLICITA EVITAR CIRCULAR POR MENCIONADO TRAMO DE LA VIA Y EVITAR EL TRANSITO DURANTE LA LLUVIAS
- RUTA INTERNA DESDE TRES CRUCES HACIA EL AGUILAR - ALT. PARAJE RIO GRANDE - DPTO HUMAHUACA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE DICHO TRAMO SE ENCUENTRA CORTADO POR SOCAVAMIENTO DE LA VIA, POR LO QUE SE SOLICITA EVITAR CIRCULAR POR MENCIONADO TRAMO DE LA VIA Y EVITAR EL TRANSITO DURANTE LA LLUVIAS
- RP 56 ALT. PUENTE RIO LOS BLANCOS, SENTIDO HIGUERILLAS HACIA PALPALA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES POR MOTIVOS DE OBSERVARSE SOCAVAMIENTOS DE BANQUINA Y PARTE DE LA CALZADA,POR CRECIDA DE CAUDAL DE AGUA, EL TRANSITO VEHICULAR SE ENCUENTRA CON CORTE TOTAL, SE RECOMIENDA EVITAR CIRCULAR POR EL SECTOR Y RESPETAR LAS INDICACIONES DEL PERSONAL DEL CPO DE SEGURIDAD VIAL QUE REALIZA REGULARIZACIÓN DE TRANSITO EN EL LUGAR
- RP 37 TRAMO LOC. DE VINALITO HACIA LOC. DE EL TALAR - DPTO SANTA BARBARA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL CON DESVIOS HABILITADOS POR CAMINO INTERNO
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE POR REBALSE DEL RIO SAN FRANCISCO EN VARIOS SECTORES DE RP 37, LOS TRAMOS MENCIONADOS SE ENCUENTRAN CORTADOS, A RAIZ DE ELLO SE HABILITO DESVIOS POR CAMINOS INTERNOS, POR LO QUE SE SOLICITA CIRCULAR CON PRECAUCION POR MENCIONADO TRAMO DE LA VIA Y EVITAR EL TRANSITO DURANTE LA LLUVIAS
- RP 26 TRAMO EMP RP 42 (SAN ANTONIO) - RN 9 (EL CEIBAL)
- RP 29 TRAMO ARROYO QUEBRADA HONDA (RIO TIRAXI)
- RP 20 TRAMO EMP. RP 56 CAMINO A LAS ESCALERAS
- RP 4 TRAMO LA HORQUETA
- RP 10 TRAMO ARROYO S/N COLAPSO DEL PUENTE
- RP 48 TRAMO RIO PERICO
- RP 19 CAMINO NORMENTA
- RN 40 RIO VARIOS, SAN JUAN Y OROS
- RUTA 265 ALT RIO CABRERIA - DPTO SANTA CATALINA
- RP 5 EL ANGOSTO - DPTO SANTA CATALINA
- RP 73 RIO VARAS, RIO ZENTA, LAGUNA VERDE
- RP 18 RIO ALONSO
- RP 13 RIO GRANDE (ITURBE) - DPTO HUMAHUACA
- RUTA 18 RIO ALONSO - DPTO DE TILCARA
- RUTA 14 RIO EL AGUILAR (CASA GRANDE) - DPTO HUMAHUACA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE TOTAL
- RP 43 (EMPALME RP 55 Y RN 34) ZONA BACHEO
- RP 22 (TRAMO EMPALME RN 66 RP 19 TAREAS DE CONSERVACION
- RP 70 LAGUNA POSUELOS
- RP 67 AEROPUESTO - CANGREGILLOS
- RP 7 ABRA PAMPA MISA RUMI
- RP 40 CUSI - SAN JUAN Y OROS
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON PRECAUCION
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE LOS TRAMOS MENCIONADOS SE ENCUENTRAN TRANSITABLE CON PRECAUCION POR CRECIDA DE ARROYOS Y RIOS,POR LO QUE SOLICITA TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS Y EVITAR CIRCULAR POR DICHOS TRAMOS, CONFORME INFORMACION BRINDADA POR PERSONAL DE DPV
- RUTA PROV. N°11 ALT RIO LAS BURRAS
- RUTA NAC. N° 40 ALT RIO AGUAS BLANCAS
- RUTA PROV. N° 75 ALT RIO LAS BURRAS
- RUTA PROV. N° 79 SENTIDO A SAN ANTONIO DE LOS COBRES
- RUTA PROV. N° 78 INGRESO AL COLORADO
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: INTRANSITABLE
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE DICHO SECTOR SE ENCUENTRA INTRANSITABLE POR LAS LLUVIAS REGISTRADAS EN LA ZONA, POR LO QUE SE SOLICITA EVITAR CIRCULAR POR MENCIONADO TRAMO DE LA VIA.
- RUTA PROV. N° 35 ALT. PUENTE RIO LOS PAYOS (TRAMO ENTRE TILQUIZA Y OCLOYAS)
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE PREVIOS TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL DEL VIALIDAD PROVINCIAL POR DESLIZAMIENTOS DE LADERAS Y CAIDAS DE ARBOLES, DICHO TRAMO SE ENCUENTRA TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN, PERSONAL DE DPV CONTINUA REALIZANDO TRABAJOS PARA EL DESPEJE TOTAL DE LA RUTA, NO OBSTANTE SE RECOMIENDA EVITAR CIRCULAR POR MENCIONADO TRAMO DURANTE LA LLUVIAS
- RUTA PROV. N° 6 - TRAMO SANTA CLARA-EL FUERTE - DPTO SANTA BARBARA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE PREVIOS TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL DEL VIALIDAD PROVINCIAL POR DESPEJE DE MATERIAL SOBRE LA CALZADA, DICHO TRAMO SE ENCUENTRA TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN, NO OBSTANTE SE RECOMIENDA EVITAR CIRCULAR POR MENCIONADO TRAMO DURANTE LA LLUVIAS
- RN 9 TRAMO COMPRENDIDO ENTRE KM 1771 Y 1773 LOC. DE TILCARA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON PRECAUCION
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES POR MOTIVOS DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE UN PASO A NIVEL PARA PASO DE TREN EN EL TRAMO MENCIONADO, POR PARTE DE LA EMPRESA UTE (JUMI SRL - ROGGIO S.A), SE REALIZARAN TAREAS DE REMOCION DE CINTA ASFALTICA EN EL ZONA INDICADA, COMO ASI TAMBIEN POR DICHAS TAREAS SE REALIZARA UN DESVIO SOBRE RN9 EN EL SENTIDO SUR/NORTE HACIA LA DERECHA Y EN SENTIDO NORTE/SUR HACIA LA IZQUIERDA A PARTIR DE FECHA 06-03-24, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LOS SRES. CONDUCTORES TRANSITAR CON EXTREMA PRECAUCION POR DICHO SECTOR, REDUCIENDO LA VELOCIDAD, RESPETANDO LAS CARTELERIAS DE SEÑALIZACIONES VIALES E INDICACIONES DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL LUGAR
- RUTA PROVINCIA N°22 FINCA EL PONGO
- RUTA PROVINCIAL N°1 TRAMO RIO LOS ALISOS - PONGO.
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON PRECAUCION
CON MOTIVO DE DESVIOS QUE SE ESTAN REALIZANDO POR OBRAS EN EJECUCION, SE SOLICITA A LOS SRES. CONDUCTORES CIRCULAR CON PRECAUCION POR EL LUGAR MENCIONADO, RESPETANDO LAS VELOCIDADES MAXIMAS, SEÑALIZACIONES VIALES, Y MANTENIENDO LA DISTANCIA APROPIADA DE FRENADO, EVITAR EL TRANSITO DURANTE LA LLUVIAS
- RN 34 ALTURA INTERSECCION RN 66- TRAMO EL CUARTEADERO
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
MOTIVO:
OBRA: PAVIMENTACION Y MEJORA EN DESVIOS EN RN 34 // POR PARTE DE LA EMPRESA JUMI
SE RECOMIENDA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE POR TAREAS DE PAVIMENTACION Y MEJORA EN DESVIOS EN RN 34 POR PARTE DE LA EMPRESA JUMI EN EL TRAMO MENCIONADO, TRANSITAR CON PRECAUCIÓN, MANTENIENDO LA DISTANCIA APROPIADA DE FRENADO, RESPETANDO LAS SEÑALIZACIONES VIALES Y DEL PERSONAL QUE REALIZA TAREAS DE REGULARIZACIÓN DEL TRANSITO EN EL SECTOR.
- RUTA NACIONAL Nº 34 - KM 1150 (Limite con la Prov. Salta) AL KM 1175 (El Cuarteadero)
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON PRECAUCION
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE, POR MOTIVOS DE LA REALIZACION DE OBRAS DE CALZADA POR PARTE DE LA EMPRESA CARTELLONE EN RN 34; EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL KM 1150 AL KM 1175 SE HABILITA DESVIOS SOBRE ASCENDENTE DESDE EL KM 1164,1 AL KM 1164.9 EN DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION, A PARTIR DE LA FECHA 31-08-22
• PARA VEHICULOS QUE CIRCULEN EN SENTIDO SUR/NORTE POR RN 34 CON DIRECCION A LA CDAD. DE SAN PEDRO - LEDESMA Y OTRAS CIUDADES, EL TRANSITO CIRCULARA POR NUEVA CALZADA ASCENDENTE DE RN 34, LA CALZADA SERA DIVIDIDA EN DOS UTILIZANDO ESTA RUTA EN DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION, (Ascendente y Descendente).
• PARA VEHICULOS QUE CIRCULEN NORTE/SUR POR RN 34 CON DIRECCION A LAS CIUDADES DE GUEMES/SALTA, EL TRANSITO CIRCULARA POR NUEVA CALZADA DESCEDENTE DE RN 34, LA CALZADA SERA DIVIDIDA EN DOS UTILIZANDO ESTA RUTA EN DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION. (Ascendente y Descendente)
RECOMENDANDOSE TRANSITAR CON EXTREMA PRECAUCION POR DICHO TRAMO, REDUCIENDO LA VELOCIDAD, RESPETANDO LAS CARTELERIAS DE SEÑALIZACIONES VIALES E INDICACIONES DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL LUGAR
- RN 9 ENTRE LA LOC. DE VOLCAN KM 1731,66 Y LOC. DE TUMBAYA KM 1738,98
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON PRECAUCION
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES POR MOTIVOS DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RN 9 ALTURA ARROYO COIRURO ENTRE LA LOCALIDAD DE VOLCAN Y TUMBAYA, POR PARTE DE LA EMPRESA JUMI S.R.L, SE REALIZARAN TAREAS DE EXCAVACION EN EL TRAMO MENCIONADO, COMO ASI TAMBIEN POR DICHAS TAREAS SE REALIZARA UN DESVIO SOBRE RN9 EN EL SENTIDO SUR/NORTE HACIA LA IZQUIERDA Y EN SENTIDO NORTE/SUR HACIA LA DERECHA A PARTIR DE FECHA 30-09-23, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LOS SRES. CONDUCTORES TRANSITAR CON EXTREMA PRECAUCION POR DICHO TRAMO, REDUCIENDO LA VELOCIDAD, RESPETANDO LAS CARTELERIAS DE SEÑALIZACIONES VIALES E INDICACIONES DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL LUGAR
- RP 22 TRAMO EMP. RN 66
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON PRECAUCION
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES PERSONAL DEL VIALIDAD PROVINCIAL REALIZA TAREAS DE REPOSICION DE ARIDOS,POR LO QUE EL TRAMO MENCIONADO SE ENCUENTRA TRANSITABLE CON PRECAUCION, CONFORME INFORMACION BRINDADA POR DPV
- RUTA PROVINCIAL N°70 B TRAMO DESDE RN 52 - DPTO SUSQUES Y HACIA RN 51 - SALTA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON PRECAUCION SOLO PARA CAMIONETAS
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL TRAMO MENCIONADO DICHA RUTA PRESENTA IRREGULARIDADES (AHUELLAMIENTOS Y BACHES) POR LO QUE SE SOLICITA A LOS SRES. CONDUCTORES CIRCULAR CON PRECAUCION POR EL LUGAR MENCIONADO, RESPETANDO LAS VELOCIDADES MAXIMAS, SEÑALIZACIONES VIALES, Y MANTENIENDO LA DISTANCIA APROPIADA DE FRENADO, EVITAR EL TRANSITO DURANTE LA LLUVIAS
- RN 51 KM 113 - SALIDA DE LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LOS COBRES - SALTA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: MEDIA CALZADA CON EXTREMA PRECAUCION, SOLO PARA VEHICULOS DE MENOR PORTE
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES POR MOTIVOS DE OBSERVARSE SOCAVAMIENTOS DE BANQUINA Y PARTE DE LA CALZADA, EL TRANSITO VEHICULAR SE ENCUENTRA MEDIA CALZADA CON EXTREMA PRECAUCION, SOLO PARA VEHICULOS DE MENOR PORTE, SE RECOMIENDA TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS AL CIRCULAR POR EL SECTOR Y RESPETAR LAS INDICACIONES DEL PERSONAL QUE REALIZA REGULARIZACIÓN DE TRANSITO EN EL LUGAR
- RN 9
• RN 9 Y RN 52 ALT ACC PURMAMARCA: HABILITADA
• RN 9 KM 1773 ACC. SUR A TILCARA: HABILITADA
• RN 9 KM 1811,5 PARAJE SAN ROQUE: HABILITADA
• RN 9 KM 1830 ALT HORNADITAS: HABILITADA
• RN 9 Y RP 13 ALT ACC ITURBE: HABILITADA
• RN 40 ACC. CORANZULI: HABILITADA
• RN 9 KM 1900 ACC. SUR DE ABRA PAMPA: HABILITADA
• RN 9 KM 1971 ACC. LA QUIACA: HABILITADA
- RN 34
TRANSITABLE
- RN 66
TRANSITABLE
- RN 52
• KM 12 AL 14 CON GRAN CANTIDAD DE SEDIMENTOS Y ROCAS SOBRE CALZADA
• KM 18 AL 20 CON GRAN CANTIDAD DE SEDIMENTO SOBRE CALZADA
• KM 23 AL 26 CON GRAN CANTIDAD DE SEDIMENTOS Y ROCAS SOBRE CALZADA
• KM 46 AL 51 CON GRAN CANTIDAD DE SEDIMENTOS Y ROCAS SOBRE CALZADA
• KM 51 EN ADELANTE INTRANSITABLE POR DESMORONAMIENTO DE PUENTE RONQUI ANGOSTO.
DTO RIO PIEDRAS
CABO 1º ZERPA, informa que RN 34 transitable.
Cielo: = NUBLADO CON LLUVIAS
Temperatura: = 18°
▪️ DTO SAN FRANCISCO
SGTO AYTE CORONEL, informa RP 1 transitable.
Cielo: = NUBLADO
Temperatura: = 25°
▪️ DTO LA ESTRELLA
CABO QUISPE, informa RP 6 transitable.
Cielo: = NUBLADO
Temperatura: = 19º
▪️ DTO BARRO NEGRO
SGTO VELAZQUEZ, informa RP 1 y RN 34 transitables.
Cielo: = NUBLADO
Temperatura: = 19°
▪️ DTO PAMPA BLANCA
SGTO AYTE BURGOS, informa RN 34 hasta cruce las Cañada en Ruta 53 transitables con precaucion en zona los Lapachos, acceso a Manantiales y acceso a Pampa Blanca por ruta en construcción.
Cielo: = SEMI NUBLADO
Temperatura: = 31°
▪️ DTO PERICO
SGTO 1º MARTINEZ, informa RN 66, RN 66 bis, RP 47 transitables.
Cielo: = NUBLADO
Temperatura: = 21°
▪️ DTO LA CIENAGA
CABO 1º CARDOZO, informa RN 9 y RP 62 transitables.
Cielo: = DESPEJADO
Temperatura: = 17°
▪️ DTO AGUAS CALIENTES
CABO 1º CAMINO, informa RP 53 transitable. Y RP 61 transitables.
Cielo: = NUBLADO
Temperatura: = 25°
▪️ DTO CHAMICAL
CABO RIVERO, informa RP 47 y RP 48 transitables con precaución.
Cielo: = NUBLADO
Temperatura: = 21º
▪️ DTO PTO SALA
SGTO AYTE VALDEZ, informa RP 56 ALT. PUESTO RIO LOS BLANCOS corte total
Cielo: = NUBLADO
Temperatura: = 18º
▪️ DTO HIGUERILLAS
AGTE TOLAY, informa RP 56 transitable con precaución por baches y altura Puente Rio los Blancos corte total.
Cielo: = NUBLADO
Temperatura: = 19º
▪️ DTO LEON
CABO 1º MOLINA, informa RN 9 transitable.
Cielo: = NUBLADO CON LLUVIAS
Temperatura: = 15°
▪️ DTO PTO MARQUEZ
CABO VARGAS, informa RN 9 la Quiaca habilitado y RN 9 Abra Pampa habilitado, RP 5, RP 7, RP 11 transitables.
Cielo: = NUBLADO
Temperatura: = 2°
▪️ DTO UQUIA
SGTO 1º CORTEZ, informa RN 9 transitable.
Cielo: = NUBLADO
Temperatura: = 13°
▪️ DTO PASO JAMA
SGTO BORDON, informa RN 52 corte total por tiempo indeterminado y RP 27ch transitable.
Cielo: = DESPEJADO
Temperatura: = 5°
▪️ DTO LTDOR. GRAL. SAN MARTIN
CABO 1º PANTOJA, informa RN 34 desde LGSM hasta CHALICAN transitable.
Cielo: = NUBLADO CON LLUVIAS
Temperatura: = 26°
- PAÍS LIMÍTROFE: ARGENTINA 🇦🇷/CHILE 🇨🇱
ESTADO DE TRANSITABILIDAD EN PASO FRONTERIZO DE JAMA - JUJUY
CERRADO, A LA ESPERA DE NUEVO REPORTE
SE RECUERDA LOS CORTES QUE PRESENTA RN 52
RN 52 ALT PARAJE SALADILLO - CORTE TOTAL
RN 52 KM 52 ALT. PUENTE RONQUI ANGOSTO - CORTE TOTAL
CLIMA: = DESPEJADO
TEMPERATURA: = 2° C
- RN 34 KM 1227 - LOC. DE FRAILE PINTADO
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CORTE MOMENTÁNEO
▪ SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE DEBIDO A LA CAIDA DE UN ARBOL SOBRE LA CALZADA EL TRANSITO VEHICULAR SE ENCUENTRA INTERRUMPIDO, SE RECOMIENDA A LOS SRES. CONDUCTORES TRANSITAR CON PRECAUCIÓN POR DICHO SECTOR, RESPETANDO LAS SEÑALIZACIONES VIALES, E INDICACIONES DEL PERSONAL DEL CPO. DE SEGURIDAD VIAL QUE EFECTUA REGULARIZACION VEHICULAR
- RN 9 KM 1811 ALT. PARAJE SAN ROQUE, SENTIDO NORTE-SUR
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON MUCHA PRECAUCIÓN
MOTIVO:
AGUA SOBRE CALZADA
SE RECOMIENDA A LOS SRES. CONDUCTORES QUE POR LA PRESENCIA DE AGUA SOBRE CALZADA EN EL TRAMO MENCIONADO SE ENCUENTRA TRANSITABLE CON MUCHA PRECAUCIÓN, SE RECOMIENDA MANTENER LA DISTANCIA APROPIADA DE FRENADO Y RESPETAR LAS SEÑALIZACIONES VIALES