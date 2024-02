Denuncian que en Monterrico un municipio crearon 17 cargos públicos nuevos hace menos de 2 meses

Vecinos de la ciudad de Monterrico manifestaron el descontento del manejo de fondos que demuestra el municipio asegurando que desvían fondos que podrían ser usados para la obra pública, pero por el contrario son destinados para solventar los elevados sueldos de cargos creados sin justificación.

Lucas Cazón, vecino de dicha ciudad, dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó: “En Monterrico, desde el 10 de diciembre con la nueva gestión política del doctor Luciano Moreira, se crearon 10 cargos de secretarios y 7 cargos de directores , mientras que antes, lo máximo que hubo fueron 3 secretarios y a lo mucho 10 directores”.

Cazón indicó que la preocupación de la creación de cargos en la nueva gestión radica en que los secretarios tienen el cargo más alto antes del cargo de intendente por lo que tienen sueldos bastante abultados, que van entre $450.000 a $700.000 dependiendo la antigüedad y de la familia que tenga cada funcionario. Mientras que los directores cobran entre $250.000 hasta $500.000 por antigüedad y la carga familiar.

“En Monterrico tenemos el caso de una ciudad muy abandonada, calles rotas, pérdidas de agua, falta de desmalezamiento, con un montón de políticas públicas que faltan , pero no por una orden nacional, sino por este desvío de fondos hacia los sueldos de funcionarios que no trabajan”, precisó Cazón.

Luego agregó: “Son cargos de gente que viene hasta de Perico, con cargos como secretarios que deberían estar trabajando acá. Por ejemplo, secretario de Relaciones Institucionales, como el señor Gustavo Mendoza que fui varias veces buscarlo en el municipio y nunca lo encontré, es un señor que vive en Perico y que lamentablemente no se le conoce por acá, no se sabe qué función cumple. Este es otro reclamo que le hacemos al intendente, que no hay un organigrama oficial ni especificando quiénes son los secretarios y directores y cuál es su función y qué es lo que cumple”.

Más adelante Cazón detalló que la misma situación se registra con la secretaría de Religión y Culto que, “si bien tiene que trabajar con las iglesias, las iglesias vienen trabajando hace años solas, saben cómo trabajar. No hay una necesidad urgente y con esta crisis económica que estamos viviendo, son cargos que no necesitamos, necesitamos con urgencia en la comunidad políticas públicas, obras públicas, cuidar a los chicos, necesitamos otras políticas, no cargos de ñoquis”.

Por otro lado, el sujeto explicó que hay familias completas trabajando en el municipio: “Eso siempre pasó, también en las gestiones anteriores que renuevan los cargos y ponen directamente a familiares de algunos secretarios, pero el caso de estas gestiones es particular, tenemos familias enteras que están trabajando en el municipio sin ninguna aptitud y sin ninguna capacidad técnica como para ocupar esos cargos y cobrar esos jugosos sueldos que tienen. Hay apellidos conocidos acá en Monterrico que están ocupando cargos que uno no se imaginaba”.

Finalmente, Cazón aseguró: “Esto es la famosa casta que querían sacar, ahora la casta no sólo está a nivel nacional sino también en los barrios, a nivel municipal. La casta sigue estando y cobra mejor que antes en el municipio”.