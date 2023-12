Desde el Cedems analizan el DNU de Milei y adelantan que se sumarán a las medidas de fuerza de las centrales obreras

Los gremios estatales de Jujuy se encuentran bajo alerta y movilización luego de que el presidente de la Nación Javier Milei anunciara el mega Decreto de Necesidad de Urgencia con 366 artículos para desregular la economía argentina y reformar el estado. Al mismo tiempo en que se evalúan los detalles de la normativa, desde el Cedems aseguran que perjudica a los trabajadores y por ello adelantan plegarse a medidas de fuerza.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, Mercedes Sosa, secretaria general del sindicato docente, manifestó sus primeras impresiones a menos de 48 horas de conocido el DNU a través del Boletín Oficial.

“Tenemos suma preocupación porque afecta nuestra vida laboral, afecta nuestra vida sindical y afecta también nuestra vida como ciudadanos”, inició.

Al momento de la entrevista, los afiliados del Cedems realizaban una lectura conjunta en asamblea de los artículos relacionados a la vida laboral, sindical y de la educación y por ello Sosa recalcó que “primero se instruyen con el detalle de lo que implica el DNU”. “Lo que ya veníamos sospechando, lo confirmamos. Se declara a la educación como actividad esencial y no habría ningún problema si eso vendría acompañado con mayor presupuesto destinado al sector; contemplar programas que de alguna manera vengan a facilitar el acceso para la conectividad a los estudiantes o mejoras salariales para los docentes, pero no hay nada de eso: declarar actividad esencial a la educación implica una reducción de la posibilidad de que los trabajadores tomen medidas de fuerza”.

Afiliados al Cedems leen y analizan los artículos del DNU

En ese punto, Mercedes Sosa ejemplificó que “Jujuy fue el exponente de ello porque sin una medida de fuerza de la envergadura que tuvo y con la cantidad de participantes y la vehemencia en cada uno de los reclamos no hubiéramos obtenido mejoras salariales. Nuestros sueldo venía postergado hace 8 años y estábamos en el ranking de los peores pagos del país. Con esa medida de fuerza mejoramos nuestro sueldo básico que estaba en 34 mil a 64 mil, ¿entonces cómo que no sirvió la huelga?”, se preguntó la secretaria general del Cedems.

Es por ello que la dirigente sindical defendió el derecho a huelga. “La defendemos porque si la educación se declara como actividad esencial, solo el 25% de los docentes de una escuela podrá realizar paro y el otro 75% de los docentes tendrá que seguir en el aula. Y aclaro que no es una mecánica que a nosotros nos guste, de hecho en Jujuy hace muchos años que no había medidas de fuerza, pero se llegó a eso porque hubo muchos reclamos que no fueron atendidos y se desembocó en ese paro que se alargó en el tiempo”.

Para finalizar, Mercedes Sosa anticipó que luego de analizar el DNU del presidente Javier Milei, el Cedems se plegará a las posibles medidas que tomen las tres centrales de trabajadores (CGT y las dos CTA). “Lo que ellos determinen, nosotros lo vamos a acompañar”.