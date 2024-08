Desde el sector de salones de eventos estiman que la eliminación del cobro de Sadaic favorecerá a la actividad

Mediante un decreto, ayer el Gobierno nacional modificó la ley de Propiedad intelectual por lo que los salones de fiestas, hoteles, bares y restaurantes ya no deberán pagar a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) por pasar música en fiestas privadas.

Marcos Galván, vicepresidente de la Asociación de Salones de Eventos de Jujuy, expresó la satisfacción del sector ante la medida, por cuanto consideran que favorecerá a la actividad, alentando el alquiler de salones de fiestas. “Nosotros venimos esperando esto hace muchos años, sobre todo porque los montos que cobra Sadaic son excesivos e incluso no son cifras fijas, sino que se cobra según el evento, la cantidad de invitados, de modo que ya era un abuso. Para nosotros esta medida es un gran alivio y creemos que va a motorizar la actividad y alentar la contratación de eventos” señaló.

Mencionó que actualmente los montos que cobra Sadaic por un evento social, arranca desde los $60 mil en adelante y para septiembre iban a incrementar a $80 mil el mínimo. “Son montos muy elevados al momento de tener que alquilar un salón que cuenta con todas las habilitaciones, es un impuesto que se suma al de Aadi Capif que se paga aparte y ronda los $30 mil” explicó Galván.

fiesta

En este sentido consideró que la medida es sumamente positiva y estimó que alentará el alquiler de salones legalmente constituidos en vez de optar por locales clandestinos. “Esperamos que la quita de este impuesto aliente el alquiler de salones habilitados que cuentan con todas las condiciones, con seguridad, con seguros, cobertura médica, porque si no termina sucediendo que la gente opta por alquilar una casa de campo, de fin de semana, que no tiene habilitación, pero que no paga impuestos, lo que representa una competencia desleal para nosotros que venimos denunciando esto hace mucho” indicó Galván.

Si bien en esta época del año normalmente cae la demanda de eventos, la recesión que afecta a la gran mayoría de los sectores económicos, también impactó en este rubro. “En general hay una baja demanda producto de la recesión económica que atraviesa el país. Aún así esperamos que con estas medidas de a poco el sector se vaya reactivando. Somos optimistas en este sentido” cerró.