Desde UPCN valoraron el aumento ofrecido en paritarias: "Vamos a tratar de lograr la recuperación salarial"

Audelina Montenegro, Secretaria de Negociación Colectiva de la Unión Del Personal Civil de la Nación -UPCN, hizo referencia al aumento salarial ofrecido en paritarias por el Gobierno de Jujuy y valoró el esfuerzo de las partes por lograr mejorar el sueldo de los empleados estatales.

“En realidad nosotros hemos hecho el análisis numérico y tenemos un aumento dentro de todo importante, estaría entre los 100 mil y los 140 mil pesos, es decir, el piso salarial que era de 320 mil pesos, para hoy sería un sueldo inicial de 460 mil; ahí está la diferencia de lo que va a recibir la gente”, detalló Montenegro.

Asimismo, la referente gremial enumeró en que consiste el 10% de aumento y en dónde se va a aplicar ese porcentaje. “A cada uno de los conceptos que integran al recibo de sueldo, remuneración habitual y normal, es decir, que comienza con el código del sueldo básico y todo los demás conceptos, que son remunerativos bonificables o no remunerativos bonificables y en todo caso también, en el suplemento no remunerativo no bonificable, lo que sería comúnmente llamado en negro”, informó Audelina.

Audelina Montenegro

Por otro lado, Audelina Montenegro, indicó que la suma fija remunerativa será de 60 mil pesos representa una diferencia, y destacó que es importante en cuanto al monto. “Si bien es cierto que esto no llega a cubrir los montos que tenemos en las facturas de los servicios, sobre todo en lo más esencial como la luz, el aumento del transporte; vamos a tratar de lograr la recuperación salarial”.

Por otro lado, agregó que “para UPCN, es lisa y llanamente la aplicación de un coeficiente que va a posibilitar la recuperación escalafonaria, con el debido impacto que eso significa en todos los demás adicionales personales que tenemos los trabajadores, tanto provinciales como municipales”.

Finalmente, comentó que “la liquidación que viene, es muy similar lo que paso en el mes de julio, con la diferencia que en ese mes los 80 mil pesos significaban la devolución de los conceptos que se habían eliminado en dos meses que hacían una suma de 67 mil pesos, pero en esta oportunidad es de 60 mil pesos”.