Detrás de las Noticias: las propuestas de los candidatos a intendente por San Salvador de Jujuy

La última edición de Detrás de las Noticias contó con la visita de los candidatos a intendentes por San Salvador de Jujuy: Liliana Fellner, Julio Ferreyra y Gastón Remy para dar cuenta las propuestas en el marco de las elecciones a realizarse el 7 de mayo.

La candidata del Frente Justicialista, Liliana Fellner sostuvo en el inicio de la entrevista que tiene dos fundamentos por la cual participará de las elecciones, “yo creo en la alternancia, después de 16 años debemos repensar y ordenar la ciudad, y por otro lado creo firmemente que las mujeres somos capaces y estamos en condiciones de gobernar”.

16 años de la misma intendencia es muchísimo tiempo, y lo único que vemos es una ciudad abandonada.



Junto a otros candidatos a la intendencia estuvimos en vivo en @SomosJujuy. Una pena que no haya participado el actual intendente.



April 11, 2023

A su turno el referente del frente Unidad por Jujuy, Julio Ferreyra dijo que sería "irresponsable prometer cosas sin tener en claro los recursos de la ciudad", e hizo énfasis en que principalmente se le debe dar lugar a los sectores vulnerables, "una vez que se conozcan los recursos, saber cuánto ingresa y en qué se gasta, a nadie le debe faltar el agua, la energía, se deben asfaltar las calles, de forma tal que se mejorará la vida a los ciudadanos; me encargaré de que los recursos sean destinados a la gente".

Finalmente Gastón Remy, actual concejal y candidato a intendente capitalino por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, dejó en claro que se deben extender las posibilidades de mejoras para los barrios, "no sólo se debe pensar en el centro, queremos realizar obras que no se hicieron. La gente no tiene trabajo con derecho pleno y la pobreza aumentó pero los envían a comprar elementos para mejorar sus propios barrios, y eso es condenarlos".

En ese sentido, otro de los puntos que trataron en el programa, fue el de la problemática de las delegaciones, donde los vecinos de Alto Comedero, Reyes y Ocloyas, donde indicaron que no cuentan con oficinas para realizar reclamos o realizar trámites cercanos, "este tema principalmente tiene que resolverse en la Legislatura, estoy proponiendo la descentralización de San Salvador, hay que fortalecer las delegaciones municipales que se puedan hacer trámites y reclamos y que las oficinas estén ocupadas por habitantes de las zonas porque ellos conocen las verdaderas problemáticas", dijo Fellner.

A lo que Ferreyra y Remy coincidieron, "Alto Comedero es uno de los barrios con más población y mayor carencia, por eso los recursos tienen que permitir cubrir necesidades básicas como las mejoras de la calles para que el transporte pueda circular, donde hayan paradas seguras de colectivos, mayor luminosidad, seguridad y otros".